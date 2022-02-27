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    最後通牒？俄羅斯：烏克蘭拒絕到明斯克談判後果自負

    烏克蘭總統澤倫斯基今天批評白俄是莫斯科入侵的「共犯」，他拒絕到白俄羅斯首都明斯克，願意和俄羅斯談，但只願在其他地點。（法新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基今天批評白俄是莫斯科入侵的「共犯」，他拒絕到白俄羅斯首都明斯克，願意和俄羅斯談，但只願在其他地點。（法新社）

    2022/02/27 20:31

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯全面入侵烏克蘭，戰火延燒至今造成大量傷亡。俄羅斯代表團目前已經抵達白俄羅斯，準備與烏克蘭談判，不過烏克蘭認為白俄羅斯為侵略烏克蘭共犯，不願在該國談判。對此，俄羅斯稍早表示，將在白俄羅斯等待烏克蘭到俄羅斯時間下午3點（台灣時間27日晚8點），超過時間所有後果將由烏克蘭負責。

    《俄塔社》報導，俄羅斯國家杜馬國際事務委員會主席列昂尼德·斯盧茨基今日宣布，代表團將留在白俄羅斯首都明斯克到當地時間下午3點，等待烏克蘭同意談和，如果烏克蘭拒絕，那所有後果，責任都將落在烏克蘭政府身上，他還稱：「談判越早開始，就能挽救越多生命」。

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）先前透過網路公開回應說：「我們提議在華沙（Warsaw）、布拉第斯拉瓦（Bratislava，斯洛伐克首都）、布達佩斯（Budapest）、伊斯坦堡（Istanbul）、巴庫（Baku，亞塞拜然首都）等地點（進行談判）。」他認為，白俄羅斯是莫斯科入侵的「共犯」，他只願在其他地點進行談判。

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