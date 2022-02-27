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    歐10多國禁俄班機飛越領空 愛沙尼亞︰民主國家天空容不下侵略國

    歐洲多國相繼宣布禁止俄羅斯航空公司的班機飛越其領空。俄籍航班示意圖。（法新社資料照）

    歐洲多國相繼宣布禁止俄羅斯航空公司的班機飛越其領空。俄籍航班示意圖。（法新社資料照）

    2022/02/27 14:27

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯全面入侵烏克蘭，引發全球多國反彈抵制，迄今歐洲至少已有10國相繼對俄國航空公司的班機關閉領空，其中愛沙尼亞總理更直言，「民主國家的天空容不下侵略國的班機」，而俄國當局也以牙還牙對部分國家祭出反制。

    根據《路透》、《Axios》等外媒報導，截至台灣時間27日，包含英國、摩爾多瓦、捷克、波蘭、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞、斯洛維尼亞、羅馬尼亞、保加利亞及德國等歐洲多國已宣布禁止俄羅斯航空公司的班機飛越其領空。

    其中英國政府早在24日俄羅斯揮軍入侵烏克蘭後，率先決定禁止俄羅斯國航「Aeroflot」飛越英國，隨後各國紛紛對俄羅斯班機祭出類似禁航限制；愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）26日更透過推特表示「我們邀請所有歐盟國家跟進」，並直指「在民主國家的天空中，沒有侵略國班機的容身之處。」

    俄媒《塔斯社》（TASS）報導，有鑑於此，俄羅斯聯邦航空運輸局也採取反制措施，限制來自英國、保加利亞、波蘭及捷克的航班著陸或行經其領空；27日再追加拉脫維亞、立陶宛、斯洛維尼亞及愛沙尼亞等國，俄方聲稱，相關措施是針對上述國家率先對俄做出「不友善舉動」之應對。

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