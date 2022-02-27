單週增逾百萬例確診 南韓昨增16萬3566例

南韓武漢肺炎疫情近期急遽升溫，韓媒消息指出，過去一天再增超過16.3萬確診病例，這也是連續第三天單日確診超過16萬例。（彭博）

2022/02/27 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕南韓武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近期急遽升溫，韓媒消息指出，過去一天再增超過16.3萬確診病例，這也是連續第三天單日確診超過16萬例。

據《韓聯社》報導，截至今日凌晨0時，南韓新增16萬3566例確診，比起一週前增加0.6倍，較兩週前則是增加2.9倍，這也是連續第三天單日確診超過16萬例。

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防疫部門預估，受Omicron變異株影響，確診病例會持續增加，並在下月中旬達到高峰，預估屆時單日確診病例恐會攀升至25萬例。

報導提到，過去一天本土病例佔16萬3414例，境外移入則是152例，累計確診病例299萬4841例，但在一週前累計確診病例196萬2837例，等於一週新增超過100萬例。此外，過去一天新增死亡病例49例，累計死亡7944例，平均致死率0.27%。目前重症患者則是663例，比前一天增加20例。

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