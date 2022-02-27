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    烏克蘭3天12萬人逃往鄰國 波蘭邊境車龍15公里

    烏克蘭難民26日徒步或開車湧向邊境，準備進入摩爾多瓦。（美聯社）

    烏克蘭難民26日徒步或開車湧向邊境，準備進入摩爾多瓦。（美聯社）

    2022/02/27 00:51

    〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，展開二次世界大戰以來歐洲地區規模最大的地面戰，烏克蘭人大舉逃往周邊國家避難，聯合國26日指出，目前為止，已經有將近12萬人逃離烏克蘭，進入波蘭和其他鄰國。

    聯合國難民署（UNHCR）發言人曼多（Shabia Mantoo）26日說，「幾乎有11萬6000人此刻已經越過國境交界，這個數字可能還會增加，每分鐘都在變化」。她說，烏克蘭人大多逃往波蘭、摩爾多瓦、匈牙利、羅馬尼亞、斯洛伐克，但也有些人逃到北邊支持俄羅斯入侵行動的白俄羅斯。

    這些烏克蘭難民有的連夜走了數英里，有的開車、搭巴士或火車，在邊境的另一頭，有人有親友等待迎接，有的在當地政府或人道組織安排下暫時安頓，準備繼續轉往歐洲其他國家，許多當地人溫暖地無條件提供運輸、留宿等援助。

    目前為止以逃到波蘭的最多，波蘭政府26日指出，光是過去48小時已有10萬多名烏克蘭人越過波烏邊界，在波蘭東南部與烏克蘭邊界通口米迪卡（Medyka），等待進入波蘭的車輛綿延15公里。

    波蘭政府向烏克蘭難民開放邊界，即使沒有官方文件的也可入境，並且不要求要有武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒檢驗陰性證明，26日還派出掛著九節車廂的醫療火車，到烏克蘭邊境城鎮莫斯季斯卡（Mostyska），接送在戰爭中受傷的難民，並運送人道物資給烏克蘭。波蘭邊境局說，「我們會幫助每一個人」

    烏克蘭西南部車尼夫契（Chernivtsi）的一戶家庭，等了20小時才能夠越過邊境，進入羅馬尼亞北部的西瑞特（Siret），在入境不遠處，人道團體已經設好帳篷、提供飲食給抵達該處的民眾。14歲的烏克蘭少女穆里尼克（Natalia Murinik）邊哭邊訴說，她不得已得向無法離開的祖父母道別，「真的很心痛，我想回家」。

    羅馬尼亞西瑞特臨時營區中的烏國難民。（美聯社）

    羅馬尼亞西瑞特臨時營區中的烏國難民。（美聯社）

    25日衛星照片顯示烏克蘭、羅馬尼亞西瑞特邊境等待離開烏國的車輛大排長龍。（路透）（記者管淑平攝）

    25日衛星照片顯示烏克蘭、羅馬尼亞西瑞特邊境等待離開烏國的車輛大排長龍。（路透）（記者管淑平攝）

    烏克蘭婦孺26日湧向波蘭邊境避難。聯合國指出，已近12萬難民逃往鄰國。（法新社）

    烏克蘭婦孺26日湧向波蘭邊境避難。聯合國指出，已近12萬難民逃往鄰國。（法新社）

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