威廉王子、凱特王妃聲援「與烏克蘭總統和人民站同一陣線！」

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭遭俄羅斯入侵已第3天。英國威廉王子(Duke of Cambridge)和凱特王妃(Duchess of Cambridge)今(26)日也發聲支持烏克蘭,並表示,將與烏克蘭人民站在同一陣線。

威廉王子和凱特王妃今日在官方推特(The Duke and Duchess of Cambridge)發文表示,2人曾在2020年10月有幸與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)和總統夫人會面,當時就感受得到他們對烏克蘭未來的一股熱情和期望,「今日,我們將與烏克蘭總統和所有烏克蘭民眾站在同一陣線,他們正勇敢地為了這樣的未來奮戰」。

In October 2020 we had the privilege to meet President Zelenskyy and the First Lady to learn of their hope and optimism for Ukraine’s future.



Today we stand with the President and all of Ukraine’s people as they bravely fight for that future ???????? W & C