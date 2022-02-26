準備與各國全面斷交？ 俄前總統：是時候關閉使館大門了

俄羅斯前總統梅德韋傑夫。（美聯社檔案照）

2022/02/26 21:37

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在烏俄戰事引發各國制裁俄羅斯之際，俄國前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）26日語出驚人表示，俄國不再特別需要與西方國家維持外交關係，「是時候關閉使館大門了」。

《路透》報導，梅德韋傑夫表示，各國的制裁給了俄國一個脫離（核武）戰略穩定對話，以及「新戰略武器裁減條約」（New START）對話的好理由，「我們不再真正需要外交關係…是時候關閉使館大門、改用雙筒望遠鏡和射擊瞄準器緊盯對方了。」

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身為總統普廷親近盟友的梅德韋傑夫還戲謔道，「西方國家的美妙制裁什麼都改變不了，這是當然的」，莫斯科會繼續在烏克蘭推進軍事行動，直到達成普廷總統的「去軍事化、去納粹化」目標為止。他也揶揄，西方的制裁出於一個簡單的原因，就是政治上的無能，他們無法改變俄國的路線。

他也批評，旨在維護人權的歐洲委員會（Council of Europe）暫停俄國的會員資格「真的很不公平」，但也說此舉正好給了俄國拒絕該組織的機會，從此俄國就可以恢復對危險罪犯實施死刑。

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