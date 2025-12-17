為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台南市前消防局長李明峯摩鐵自傷送醫 親友曝原因

    2025/12/17 22:43 記者王捷／台南報導
    台南市消防局長李明峯。（資料照）

    台南市消防局長李明峯。（資料照）

    前台南市消防局長李明峯剛卸任不久，今天被發現疑似汽車旅館自傷送醫，經治療縫合，已無生命危險。據了解，他疑為承應酬喝酒一事跟夫人吵架，做了不好示範，親友說，李前局長已退休，應淡出公眾視野，這次事故屬於私領域家務事，希望外界勿過度揣測。而消防局與醫院未證實李明峯送醫一事。

    據指出，李明峯退休後仍有不少應酬酒局，近來常受邀餐敘，他個性外向，餐敘中常喝太多，為此常與夫人吵架。他今天下午原要出席聚會，又因為喝酒與退休問題與夫人爭吵，負氣離開住處，不久又傳訊息請夫人載他去應酬，希望藉此緩和氣氛，但夫人拒絕，他最後獨自出席酒局。

    親友轉述，李明峯結束聚會後不想返家，先到汽車旅館休息，時間到了，房務人員到房間叫人未獲回應，通報119，救護人員到場處置，送醫救治，傷口經過縫合後已經沒有生命危險。

    親友說，李明峯退休時外界有許多陰謀論的傳聞，這次的行為確實做了不良示範，但這起事件屬私領域的家務事，應避免以未經證實的說法擴大，造成當事人與家屬二度傷害，親友也提到，李明峯現在已經退休，應淡出公眾視野，希望大眾給家屬與親友一些空間。

    相關新聞：
    閃辭的台南前消防局長傳自傷送醫 醫院回應了

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播