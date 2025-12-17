台南市前消防局長李明峯摩鐵自傷送醫 親友曝原因

台南市消防局長李明峯。（資料照）

前台南市消防局長李明峯剛卸任不久，今天被發現疑似汽車旅館自傷送醫，經治療縫合，已無生命危險。據了解，他疑為承應酬喝酒一事跟夫人吵架，做了不好示範，親友說，李前局長已退休，應淡出公眾視野，這次事故屬於私領域家務事，希望外界勿過度揣測。而消防局與醫院未證實李明峯送醫一事。

據指出，李明峯退休後仍有不少應酬酒局，近來常受邀餐敘，他個性外向，餐敘中常喝太多，為此常與夫人吵架。他今天下午原要出席聚會，又因為喝酒與退休問題與夫人爭吵，負氣離開住處，不久又傳訊息請夫人載他去應酬，希望藉此緩和氣氛，但夫人拒絕，他最後獨自出席酒局。

請繼續往下閱讀...

親友轉述，李明峯結束聚會後不想返家，先到汽車旅館休息，時間到了，房務人員到房間叫人未獲回應，通報119，救護人員到場處置，送醫救治，傷口經過縫合後已經沒有生命危險。

親友說，李明峯退休時外界有許多陰謀論的傳聞，這次的行為確實做了不良示範，但這起事件屬私領域的家務事，應避免以未經證實的說法擴大，造成當事人與家屬二度傷害，親友也提到，李明峯現在已經退休，應淡出公眾視野，希望大眾給家屬與親友一些空間。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

