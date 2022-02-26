分析「中國犯台劇本」 日專家：可能仿照俄羅斯侵烏

日本前防衛大臣森本敏（右）與日本笹川財團高級研究員小原凡司（左），日前在東京電視的網路政論節目分析中國犯台劇本。（取自txbiz.tv畫面）

2022/02/26 22:57

〔駐日特派員林翠儀／東京26日報導〕俄羅斯以「維和」名義入侵烏克蘭，引發國際對台灣安危的聯想，日本防衛專家表示，近期內並未出現中國趁機犯台的徵兆，不過，中國很可能仿照俄羅斯的劇本，唆使台灣內部勢力以「宣布獨立」等方式製造動亂，再以維和名義對台出兵，所以台灣民眾必須要有很強的覺悟，支持台灣的政府、維持台灣的獨立性與主權，不能讓中國有可趁之機。

今年1月底合編出版《台灣有事的劇本》一書的日本前防衛大臣森本敏與日本笹川財團高級研究員小原凡司，日前在東京電視台網路政論節目，以「烏克蘭情勢變化與台灣有事的可能性」為題，分析中國犯台的劇本。

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小原指出，中國若要對台動武，必先在沿岸集結大批兵力和戰鬥車輛等，內陸空軍基地的軍機也要朝著沿岸地區部署，還有軍糧、燃料和彈藥的運輸，這些徵兆很容易被偵測。森本敏也表示，目前並未發現這些徵兆，在沒有任何徵兆的情況下事態突然發生的可能性極低。

但就像俄羅斯入侵烏克蘭一樣，中國犯台時也會製造類似的藉口，小原指出，中國犯台的藉口，包括宣稱台灣是中國的一部分，而台灣內部有所謂的獨立勢力引發暴動，就像中國以新彊自治區獨立勢力企圖製造恐攻為名義強行鎮壓，中國也可能利用假消息引發台灣社會對立，以台灣獨立派引發動亂為由出兵台灣。

小原並指出，中國若在台灣已有萬全的準備下發動攻擊，將受到很大的傷害，所以，中國會設法讓台灣政府和台灣軍隊無法充分應對，接著就是製造入侵台灣的理由。例如在事前利用網路攻擊混亂情報，進一步破壞水、電力和瓦斯等民生供給，接著攻擊金融機關系統、破壞交通號誌系統、通訊系統，引起交通事故、鐵路事故和航空事故等。

接著封鎖港口、機場，讓物品無法進入台灣，台灣社會出現糧食等物資不足問題，然後以假消息進一步混亂社會，台灣國內出現分裂狀況，中國以維持治安的名義進軍台灣，台灣政府面對國內暴動已無暇應付中國入侵。

森本表示，台灣民眾必須要有很強的覺悟，支持台灣的政府、維持台灣的獨立性與主權，國內若發生對立將陷入非常不穩定的狀態，假消息和間諜將趁機引發動亂，不能讓中國有機可趁。台灣雖不會主動宣布獨立刺激中國，但政府也必須確實維持穩定的統治，這是防止事態發生極重要的一點。

至於日美如何因應台灣有事，小原指出，中國最害怕的就是日美聯合作戰，美軍將可自由使用日本自衛隊的基地，所以中國會最先破壞日美合作，例如先對日本大都市發動網路攻擊癱瘓民生供應，並利用輿論戰，散播厭戰氣氛，以輿論導向讓日本不要捲入戰爭。

森本指出，日本最不喜歡的劇本就是中國先對尖閣諸島出手，讓日美忙於應付，製造台灣海峽的權力真空，或是製造日本北方的動盪，讓日本因俄羅斯和北韓的動向而分心，日美無法集中力量應付台灣有事。

森本還指出，台灣有事不會突然發生，而會有事前徵兆，所以必先有充分準備，從這層意義來看，不僅是日本和美國，如何讓台灣加入進行各種情報交換，以及在事前對各種聯合行動進行協調，是非常重要也必要。

應對台灣有事，除了美日台之外，如何爭取周邊的南韓、印太國家和東協國家的合作也非常重要，森本指出，為避免烏克蘭事態重演，團結合作與遏止很重要，在平時即團結共有相同價值觀的國家和人民非常重要。

另一方面，要讓中國了解，一旦對台灣出手將付出很大的代價，日美將會堅決應對，不僅要讓中國政府知道，也要讓中國民眾知道。

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