為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    境外取貨！ 德援助烏國5千頂軍盔終於出貨 網狂酸「店到店自取」

    德國國防部上月宣布援助5000頂軍用頭盔給烏克蘭，如今拖了一個月才正式「啟運出貨」，但不會「送貨上門」，而是在烏克蘭境外交付。頭盔示意圖。（歐新社）

    德國國防部上月宣布援助5000頂軍用頭盔給烏克蘭，如今拖了一個月才正式「啟運出貨」，但不會「送貨上門」，而是在烏克蘭境外交付。頭盔示意圖。（歐新社）

    2022/02/26 19:23

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯持續進攻烏克蘭邁入第三天，德國國防部上月宣布援助5000頂軍用頭盔給烏克蘭，如今拖了一個月才正式「啟運出貨」，但不會「送貨上門」，而是在烏克蘭境外交付。

    綜合外媒報導，德國國防部長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）上月26日宣布，德國將提供5000頂軍用頭盔給烏克蘭，如今烏克蘭已遭俄羅斯進攻三天了，這5000頂軍用頭盔才正式啟運，由兩輛卡車載運並運往烏克蘭境外某處交貨地點，再移交給烏克蘭軍方，以避免德方遭遇任何危險。

    事實上，針對德國宣布援助5000頂頭盔，當時基輔市長克里欽科（Vitali Klitschko）相當不領情，批評德國政府的舉動有如「笑話」，更諷刺：「那接下來德國要給我們什麼援助，枕頭嗎？」

    相關消息傳到PTT後讓網友相當傻眼，直呼「德國要送頭盔的新聞是一月二十七日出來的，花了幾乎整整一個月才開始出貨？德國人網購到貨，都是這麼慢的嗎？」、「慢成這樣 難不成這頭盔是開產線做從頭做？」、「現在送是要開嘲諷逆」、「疫情期間不保證到貨時間」、「店到店自取」、「德國真的廢」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    兩面手法？普廷稱願和烏克蘭談判 竟煽動烏軍倒戈
    2022/02/26 05:39

    兩面手法？普廷稱願和烏克蘭談判 竟煽動烏軍倒戈
    非待宰羔羊！ 烏克蘭摧毀20輛俄國戰車 曝俄軍陣亡上千士兵
    2022/02/25 23:11

    非待宰羔羊！ 烏克蘭摧毀20輛俄國戰車 曝俄軍陣亡上千士兵

    台中哪區成自住客新選擇？
    畫面曝光！俄軍準備攻入基輔 多輛戰車衝往市中心
    2022/02/25 17:59

    畫面曝光！俄軍準備攻入基輔 多輛戰車衝往市中心
    飛彈空襲烏克蘭機場畫面曝光！網見當地人「1反應」驚呆
    2022/02/24 17:37

    飛彈空襲烏克蘭機場畫面曝光！網見當地人「1反應」驚呆

    終結啤酒肚 專業醫師教這招
    德國援助烏克蘭軍用頭盔 基輔市長反酸：接下來是枕頭?
    2022/01/26 23:11

    德國援助烏克蘭軍用頭盔 基輔市長反酸：接下來是枕頭?
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播