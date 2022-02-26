境外取貨！ 德援助烏國5千頂軍盔終於出貨 網狂酸「店到店自取」

德國國防部上月宣布援助5000頂軍用頭盔給烏克蘭，如今拖了一個月才正式「啟運出貨」，但不會「送貨上門」，而是在烏克蘭境外交付。頭盔示意圖。（歐新社）

2022/02/26 19:23

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯持續進攻烏克蘭邁入第三天，德國國防部上月宣布援助5000頂軍用頭盔給烏克蘭，如今拖了一個月才正式「啟運出貨」，但不會「送貨上門」，而是在烏克蘭境外交付。

綜合外媒報導，德國國防部長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）上月26日宣布，德國將提供5000頂軍用頭盔給烏克蘭，如今烏克蘭已遭俄羅斯進攻三天了，這5000頂軍用頭盔才正式啟運，由兩輛卡車載運並運往烏克蘭境外某處交貨地點，再移交給烏克蘭軍方，以避免德方遭遇任何危險。

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事實上，針對德國宣布援助5000頂頭盔，當時基輔市長克里欽科（Vitali Klitschko）相當不領情，批評德國政府的舉動有如「笑話」，更諷刺：「那接下來德國要給我們什麼援助，枕頭嗎？」

相關消息傳到PTT後讓網友相當傻眼，直呼「德國要送頭盔的新聞是一月二十七日出來的，花了幾乎整整一個月才開始出貨？德國人網購到貨，都是這麼慢的嗎？」、「慢成這樣 難不成這頭盔是開產線做從頭做？」、「現在送是要開嘲諷逆」、「疫情期間不保證到貨時間」、「店到店自取」、「德國真的廢」。

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