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    俄侵烏後無視歐洲制裁！ 法國扣押懸掛俄國旗商船

    法總統馬克宏要求普廷立即停止軍事行動。（美聯社）

    法總統馬克宏要求普廷立即停止軍事行動。（美聯社）

    2022/02/26 20:53

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）24日大舉派兵入侵烏克蘭，引發國際撻伐，歐美相繼對俄羅斯祭出制裁。法國北部大西洋海濱地區發言人26日表示，他們已在英吉利海峽（English Channel，又稱加萊海峽）扣押一艘懸掛俄羅斯國旗的商船，原因是該船涉嫌違反歐洲對俄制裁。

    根據《CNN》報導，與英國僅隔一條英吉利海峽的法國加萊地區（Calais）發言人向CNN表示，法國當局週六在英吉利海峽扣押一艘掛著俄國國旗的商船，該商船名為「波羅的海領袖號」（Baltic Leader），上面載有汽車，在航入英吉利海峽後被法國海巡人員攔下，目前該船停靠在法國布洛涅港（Boulogne）。

    發言人宣稱，扣押的理由為這一艘船屬於一家因為俄羅斯入侵烏克蘭而受到歐洲制裁的俄國公司，海關官員已開始對這艘船隻進行查扣。

    針對俄國侵烏，早前積極在斡旋協調的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）相當不能接受，戰爭爆發後第一時間，馬克宏就致電普廷，要求普廷解釋發起軍事行動的原因，同時也要求俄羅斯立即停止不合理的入侵動作。

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