俄軍全面入侵 烏克蘭宣布與俄羅斯斷交

2022/02/24 17:59

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯今天發動對烏克蘭的軍事攻擊行動,綜合外媒報導,烏克蘭總統澤倫斯基宣布,與俄羅斯斷絕外交關係。

澤倫斯基在推特發文說:「我們與俄羅斯斷絕了外交關係,對於所有在俄羅斯還沒有失去良心的人來說,是時候走出去抗議對烏克蘭發動的戰爭了。」

請繼續往下閱讀...

他譴責說,俄羅斯今晨背信棄義發動攻擊,行徑就像二次世界大戰的納粹德國。時至今日,烏克蘭站在世界歷史的另一邊,而俄羅斯走上了一條邪惡的道路,烏克蘭正在捍衛自己的國家,不管莫斯科怎麼想,烏克蘭都不會放棄自由。

We have severed diplomatic relations with Russia. For all those who have not yet lost their conscience in Russia, it is time to go out and protest against the war with Ukraine.