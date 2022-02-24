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    俄軍全面入侵 烏克蘭宣布與俄羅斯斷交

    烏克蘭總統澤倫斯基宣布，與俄羅斯斷絕外交關係。（路透）

    烏克蘭總統澤倫斯基宣布，與俄羅斯斷絕外交關係。（路透）

    2022/02/24 17:59

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯今天發動對烏克蘭的軍事攻擊行動，綜合外媒報導，烏克蘭總統澤倫斯基宣布，與俄羅斯斷絕外交關係。

    澤倫斯基在推特發文說：「我們與俄羅斯斷絕了外交關係，對於所有在俄羅斯還沒有失去良心的人來說，是時候走出去抗議對烏克蘭發動的戰爭了。」

    他譴責說，俄羅斯今晨背信棄義發動攻擊，行徑就像二次世界大戰的納粹德國。時至今日，烏克蘭站在世界歷史的另一邊，而俄羅斯走上了一條邪惡的道路，烏克蘭正在捍衛自己的國家，不管莫斯科怎麼想，烏克蘭都不會放棄自由。

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