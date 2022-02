俄軍進犯烏克蘭！火車乘客紛紛提前下車 有人照衝烏東見家人

2022/02/24 16:59

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)下令對烏東頓巴斯區展開軍事行動,俄軍火速推進,從北方的白俄羅斯、東方的俄羅斯及南方的克里米亞發動「三面夾擊」,而身處前線的外媒記者也捕捉下火車上民眾得知開戰後的第一反應。

根據《半島電視台》報導,記者辛庫洛娃(Sara Cincurova)透露,得知俄羅斯進犯烏克蘭時,她人在前往國境東部的克拉馬托爾斯克市(Kramatorsk)的火車上。

I am at Kharkiv train station: hundreds of people are queuing to buy tickets and flee eastern #Ukraine... pic.twitter.com/TCxSEOsbHc