俄軍進犯烏克蘭！火車乘客紛紛提前下車 有人照衝烏東見家人

民眾捕捉到烏克蘭中西部河畔的文尼察州，一處軍用倉庫，疑似遭到俄軍砲彈襲擊。（圖擷取自@W4RW4ATCHER推特）

2022/02/24 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）下令對烏東頓巴斯區展開軍事行動，俄軍火速推進，從北方的白俄羅斯、東方的俄羅斯及南方的克里米亞發動「三面夾擊」，而身處前線的外媒記者也捕捉下火車上民眾得知開戰後的第一反應。

根據《半島電視台》報導，記者辛庫洛娃（Sara Cincurova）透露，得知俄羅斯進犯烏克蘭時，她人在前往國境東部的克拉馬托爾斯克市（Kramatorsk）的火車上。

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I am at Kharkiv train station: hundreds of people are queuing to buy tickets and flee eastern #Ukraine... pic.twitter.com/TCxSEOsbHc — Sara Cincurova （@Sara_Cincurova） February 24, 2022

辛庫洛娃說，得知俄軍進犯後，火車上的烏克蘭民眾每個人都驚慌失措，此時，有一名長者詢問發生了什麼事？列車服務員回答：「戰爭已經開始。」

辛庫洛娃補充，一位兒子在軍中服役的老婦人開始哭泣；而其他同班列車乘客則討論是否要提前於下一個村莊下車。

辛庫洛娃透露，有部分民眾仍決定前往烏克蘭東部，與家人見面，但其他乘客都提前下車了。

據推特帳號「@W4RW4ATCHER」稍早所發布的影片顯示，位於烏克蘭中西部河畔的文尼察州（Vinnytsia），當地一個軍用倉庫疑似遭到俄軍砲彈襲擊，濃濃蕈菇狀的黑煙直竄天際，畫面怵目驚心。

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