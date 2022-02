烏克蘭出現逃難潮 加油站、ATM大排長龍

2022/02/24 16:49

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)下令針對烏東頓巴斯區展開軍事行動後,烏克蘭首都基輔(Kyiv)傳出砲聲隆隆,當地民眾開始出現大批逃難潮,大批車輛於當地時間24日凌晨就開始驅車離開首都,ATM以及加油站都出現大批排隊人龍。

綜合外媒報導,烏克蘭目前數個城市民眾開始逃亡,據知情人士指出,首都基輔出現大批離開市中心車潮,交通堵塞長達數公里,車潮多往西方前進,想要遠離傳出爆炸聲的地點,許多民眾清晨就驅車逃難,僅有些許民眾仍在基輔街道上走動。

據知,目前基輔有大批民眾前往ATM提款,開車到加油站加油,陸續出現排隊人龍,同時間地鐵站一早也擠滿人潮,許多人帶著隨身行李,待在地鐵站躲避轟炸攻擊。

#HappeningNow in #Kyiv #Ukraine

Long lines for an ATM in Central Kyiv as citizens prepare for the unknown. #Ukraina pic.twitter.com/RLA5plB5Yv