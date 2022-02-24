烏克蘭出現逃難潮 加油站、ATM大排長龍

烏克蘭首都基輔民眾驅車逃離。（路透）

2022/02/24 16:49

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）下令針對烏東頓巴斯區展開軍事行動後，烏克蘭首都基輔（Kyiv）傳出砲聲隆隆，當地民眾開始出現大批逃難潮，大批車輛於當地時間24日凌晨就開始驅車離開首都，ATM以及加油站都出現大批排隊人龍。

綜合外媒報導，烏克蘭目前數個城市民眾開始逃亡，據知情人士指出，首都基輔出現大批離開市中心車潮，交通堵塞長達數公里，車潮多往西方前進，想要遠離傳出爆炸聲的地點，許多民眾清晨就驅車逃難，僅有些許民眾仍在基輔街道上走動。

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據知，目前基輔有大批民眾前往ATM提款，開車到加油站加油，陸續出現排隊人龍，同時間地鐵站一早也擠滿人潮，許多人帶著隨身行李，待在地鐵站躲避轟炸攻擊。

На выезде из Киева многокилометровые пробки, люди уезжают из города, передает корреспондент The Insider. pic.twitter.com/hhRk4y4Kvj — The Insider （@the_ins_ru） February 24, 2022

地鐵站出現大批人潮。（法新社）

基輔許多民眾帶著隨身行李，待在地鐵站躲避轟炸攻擊。（法新社）

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