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    首輪制裁週三生效！歐盟執委會主席：將對俄無理攻烏究責

    歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。（法新社）

    歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。（法新社）

    2022/02/24 14:41

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）早先下令在烏克蘭展開特別軍事行動，多地傳出爆炸聲響，傷亡不明，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）今推文表示，歐盟將針對俄羅斯對烏克蘭的「無理」襲擊究責。不過她並未說明具體行動。

    馮德萊恩指出，在這黑暗時刻，烏克蘭人正面臨無端攻擊，並面對生命的恐懼，「我們的心與無辜的婦女、男性與孩童同在」，她承諾，「我們將向克里姆林宮究責」。

    《路透》報導，歐盟先前對俄羅斯祭出第1輪制裁，週三生效，歐盟領導人今晚將召開緊急峰會。第1輪制裁中，包括限制俄羅斯政府在歐盟金融市場上籌措資金的能力，以免為升級、激進政策提供金援，並將投票支持承認分離地區的俄羅斯議員列入黑名單，凍結他們在歐盟的所有資產，也不准前往歐盟，但未制裁普廷本人。

    另外，歐盟還對來自分離地區的商品祭出進口禁令，限制貿易投資，以及禁止出口某些商品與技術等。

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