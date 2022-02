首輪制裁週三生效！歐盟執委會主席：將對俄無理攻烏究責

2022/02/24 14:41

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)早先下令在烏克蘭展開特別軍事行動,多地傳出爆炸聲響,傷亡不明,歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)今推文表示,歐盟將針對俄羅斯對烏克蘭的「無理」襲擊究責。不過她並未說明具體行動。

馮德萊恩指出,在這黑暗時刻,烏克蘭人正面臨無端攻擊,並面對生命的恐懼,「我們的心與無辜的婦女、男性與孩童同在」,她承諾,「我們將向克里姆林宮究責」。

請繼續往下閱讀...

《路透》報導,歐盟先前對俄羅斯祭出第1輪制裁,週三生效,歐盟領導人今晚將召開緊急峰會。第1輪制裁中,包括限制俄羅斯政府在歐盟金融市場上籌措資金的能力,以免為升級、激進政策提供金援,並將投票支持承認分離地區的俄羅斯議員列入黑名單,凍結他們在歐盟的所有資產,也不准前往歐盟,但未制裁普廷本人。

另外,歐盟還對來自分離地區的商品祭出進口禁令,限制貿易投資,以及禁止出口某些商品與技術等。

We strongly condemn Russia´s unjustified attack on Ukraine.



In these dark hours, our thoughts are with Ukraine and the innocent women, men and children as they face this unprovoked attack and fear for their lives.



We will hold the Kremlin accountable.