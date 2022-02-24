疾呼「世界該出手阻止普廷」 烏克蘭外長：俄羅斯已全面入侵

烏克蘭外交部長庫列巴。（路透）

2022/02/24 12:32

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷稍早突頒令，要求軍隊在烏東頓巴斯地區展開特別軍事行動，隨後多地出現巨大爆炸聲響，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）將其定調為「全面入侵」，並呼籲世界該採取行動阻止普廷了。

稍早普廷頒令，在盧甘斯克（Luhansk）和頓內茨克（Donetsk）2大共和國求援下，授權軍隊在烏東頓巴斯地區執行一項「特別軍事行動」；與此同時，人在烏克蘭首都基輔的《CNN》記者聽到巨大的爆炸聲響，另外多地也傳出類似聲音。

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庫列巴在推特發文定調，普廷發動了對烏克蘭的「全面入侵」，和平的烏克蘭正在遭受打擊。

庫列巴說，烏克蘭將會自我防衛到底，並贏下戰爭，他也呼籲，世界可以、也必須阻止普廷，「這是採取行動的時候了」。

Putin has just launched a full-scale invasion of Ukraine. Peaceful Ukrainian cities are under strikes. This is a war of aggression. Ukraine will defend itself and will win. The world can and must stop Putin. The time to act is now. — Dmytro Kuleba （@DmytroKuleba） February 24, 2022

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