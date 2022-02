疾呼「世界該出手阻止普廷」 烏克蘭外長：俄羅斯已全面入侵

2022/02/24 12:32

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯總統普廷稍早突頒令,要求軍隊在烏東頓巴斯地區展開特別軍事行動,隨後多地出現巨大爆炸聲響,烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)將其定調為「全面入侵」,並呼籲世界該採取行動阻止普廷了。

稍早普廷頒令,在盧甘斯克(Luhansk)和頓內茨克(Donetsk)2大共和國求援下,授權軍隊在烏東頓巴斯地區執行一項「特別軍事行動」;與此同時,人在烏克蘭首都基輔的《CNN》記者聽到巨大的爆炸聲響,另外多地也傳出類似聲音。

庫列巴在推特發文定調,普廷發動了對烏克蘭的「全面入侵」,和平的烏克蘭正在遭受打擊。

庫列巴說,烏克蘭將會自我防衛到底,並贏下戰爭,他也呼籲,世界可以、也必須阻止普廷,「這是採取行動的時候了」。

Putin has just launched a full-scale invasion of Ukraine. Peaceful Ukrainian cities are under strikes. This is a war of aggression. Ukraine will defend itself and will win. The world can and must stop Putin. The time to act is now.