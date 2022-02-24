老師看完女學生紙條嚇死！4歲弟慘遭虐殺、母被虐毆監禁

托斯蘭涉及綁架、謀殺等罪名被逮捕，目前人在拘禁中。（美聯社）

2022/02/24 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國1名遭監禁的母親，近日透過女兒向小學老師遞上1張「求救紙條」而獲救，她在紙條中寫出，她被35歲的男友拘禁與毆打，且自去年12月就未見過4歲兒子，強烈懷疑兒子被男友殺害，老師讀完紙條後立刻報案，當地警方循線救出受害者母親，同時在車庫中的冰箱找到男童屍體，並逮捕嫌犯。

綜合外媒報導，當地警方表示，於22日收到1名小學老師報案，內容提到自己收到女學生遞上1張來自「母親的求救紙條」，由於女學生的母親受到監禁，因此要求女童上學時將紙條拿給老師，以尋求外界協助。

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警方說，該張紙條寫著，受害者母親與35歲男友托斯蘭（Brandon Toseland）同居後，卻遭到對方毆打與監禁，且她從去年12月11日起，就再也未看過4歲兒子明格斯（Mason Dominguez）蹤影，加上男友托斯蘭對自己「下令」不得詢問兒子去向，進而懷疑兒子明格斯已被男友托斯蘭殺害，因此希望可以透過女兒遞紙條向老師求助。

報導指出，該名小學老師看完紙條後，立刻向警局報案，拉斯維加斯警員於22日持搜索令前往該名受害者的住所盤查，救出被銬在車內的受害者母親，接著在車庫的冰箱找到4歲男童的遺體；據檢察官透露，男童身上有多處受傷，已被往驗驗，目前尚未釐清確切死因。

當地警方表示，托斯蘭涉及綁架、謀殺等罪名被逮捕目前拘禁中，預計28日將出庭受審。

Police are investigating the death of 4-year-old Mason Dominguez.



They say he was found in a freezer in this home’s garage. His mother’s boyfriend, Brandon Toseland, was arrested in connection with his death.



Neighbors are set to hold a vigil in his honor tonight. @8NewsNow pic.twitter.com/kkOBoBRa8h — Sasha Loftis （@SashaLoftis） February 24, 2022

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