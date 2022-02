老師看完女學生紙條嚇死！4歲弟慘遭虐殺、母被虐毆監禁

2022/02/24 17:26

〔即時新聞/綜合報導〕美國1名遭監禁的母親,近日透過女兒向小學老師遞上1張「求救紙條」而獲救,她在紙條中寫出,她被35歲的男友拘禁與毆打,且自去年12月就未見過4歲兒子,強烈懷疑兒子被男友殺害,老師讀完紙條後立刻報案,當地警方循線救出受害者母親,同時在車庫中的冰箱找到男童屍體,並逮捕嫌犯。

綜合外媒報導,當地警方表示,於22日收到1名小學老師報案,內容提到自己收到女學生遞上1張來自「母親的求救紙條」,由於女學生的母親受到監禁,因此要求女童上學時將紙條拿給老師,以尋求外界協助。

警方說,該張紙條寫著,受害者母親與35歲男友托斯蘭(Brandon Toseland)同居後,卻遭到對方毆打與監禁,且她從去年12月11日起,就再也未看過4歲兒子明格斯(Mason Dominguez)蹤影,加上男友托斯蘭對自己「下令」不得詢問兒子去向,進而懷疑兒子明格斯已被男友托斯蘭殺害,因此希望可以透過女兒遞紙條向老師求助。

報導指出,該名小學老師看完紙條後,立刻向警局報案,拉斯維加斯警員於22日持搜索令前往該名受害者的住所盤查,救出被銬在車內的受害者母親,接著在車庫的冰箱找到4歲男童的遺體;據檢察官透露,男童身上有多處受傷,已被往驗驗,目前尚未釐清確切死因。

當地警方表示,托斯蘭涉及綁架、謀殺等罪名被逮捕目前拘禁中,預計28日將出庭受審。

Police are investigating the death of 4-year-old Mason Dominguez.



They say he was found in a freezer in this home’s garage. His mother’s boyfriend, Brandon Toseland, was arrested in connection with his death.



Neighbors are set to hold a vigil in his honor tonight. @8NewsNow pic.twitter.com/kkOBoBRa8h