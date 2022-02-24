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    普廷宣布對烏展開軍事行動還嗆聲 拜登火速譴責：世界將向俄究責

    美國總統拜登表示，美國和盟國將會一致且果斷地做出回應，「世界將追究俄羅斯的責任」。（路透）

    美國總統拜登表示，美國和盟國將會一致且果斷地做出回應，「世界將追究俄羅斯的責任」。（路透）

    2022/02/24 11:55

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰情一觸即發，稍早俄羅斯總統普廷突發表命令，要求軍隊在烏東頓巴斯地區展開特別軍事行動，主要為保衛盧甘斯克（Luhansk）和頓內茨克（Donetsk）2大共和國人民，還嗆聲「所有潛在流血衝突的責任得由烏克蘭負起」。美國總統拜登火速發出聲明譴責，表示「世界將會追究俄羅斯的責任」。

    根據《CNN》報導，稍早普廷頒令，在盧甘斯克、頓內茨克求援下，授權軍隊在烏東頓巴斯地區執行一項「特別行動」，並聲稱，這場行動的目的，是為了「保衛」2共和國的人民，為防禦性質。

    普廷呼籲，烏克蘭軍隊應即刻放下武器「回家」，並強調相信俄羅斯軍人必定履行職責，而後續若有流血衝突，責任得全由烏克蘭負起。

    拜登隨後也發出聲明譴責，表示烏克蘭遭受到俄軍無端攻擊，「全世界的祈禱和烏克蘭人民同在」，並痛批，普廷有預謀地發動戰爭，將造成災難性的生命損失，為人類帶來苦難。

    拜登強調，俄羅斯該獨自為此次襲擊帶來的死亡及破壞負責。拜登說，美國和盟國將會一致且果斷地做出回應，「世界將追究俄羅斯的責任」。

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