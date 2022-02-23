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    首頁　>　國際

    聯合國籲捐贈北韓6000萬劑COVID疫苗 防人道災難

    聯合國人權調查員今天表示，國際社會應制定策略，為北韓提供至少6000萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病） 疫苗，以防止人道災難。圖為北韓平壤萬壽山場景。（美聯社）

    聯合國人權調查員今天表示，國際社會應制定策略，為北韓提供至少6000萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病） 疫苗，以防止人道災難。圖為北韓平壤萬壽山場景。（美聯社）

    2022/02/23 20:10

    〔中央社〕聯合國人權調查員今天表示，國際社會應制定策略，為北韓提供至少6000萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病） 疫苗，以防止人道災難。

    路透社報導，聯合國北韓人權特別報告員昆塔納 （Tomas Ojea Quintana）在首爾的簡報會上說，疫苗可望成為說服北韓當局鬆綁鎖國的工具，在北韓的嚴格鎖國下，境內約有2600萬人面臨饑荒。

    他說：「北韓民眾必須開始接種疫苗…如此一來，政府就沒有理由繼續關閉邊境。」

    外界無從得知北韓是否有進口任何COVID-19疫苗，COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）已縮減配送至北韓的疫苗量。

    去年韓國一個智庫聲稱，北韓因擔心阿斯特捷利康（AstraZeneca）的副作用，因此拒絕COVAX的配送計畫。

    聯合國兒童基金會（UNICEF）去年也表示，平壤當局婉拒中國提議配送的300萬劑科興（Sinovac Biotech）疫苗。

    昆塔納表示，平壤當局似乎懷疑會只收到部分疫苗, 然後要獲得更多疫苗會遭到壓力，但這可以透過提供全國足夠疫苗的協議來解決。

    他說，他在首爾與國際外交官會晤時提出向北韓提供6000萬劑疫苗的可能性，但尚未向平壤當局正式提議，且目前還有些待解的問題，像是經費與制裁障礙。

    他表示，北韓最嚴重的是糧食問題，而北韓最脆弱的族群正面臨饑荒的風險

    昆塔納說，對依賴與中國邊境沿線商業活動的北韓人來說，邊界與遷徙限制造成的衝擊尤其嚴重，而制裁的影響更是雪上加霜，因此他一再呼籲對北韓的制裁應該更有彈性，以避免對一般老百姓造成人道主義傷害。

    北韓迄今未通報出現任何COVID-19病例，並已採取嚴格的防疫措施，包括關閉邊境和限制國內旅行。自2020年初以來，上月首次允許幾列火車從中國越過邊境。

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