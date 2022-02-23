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    1歲男童遭5比特惡犬撕爛臉頭骨外露重傷 飼主：狗沒咬過我小孩

    美國奧克拉荷馬州1歲男童傑傑被5隻比特犬撕咬導致重傷。（翻攝臉書）

    美國奧克拉荷馬州1歲男童傑傑被5隻比特犬撕咬導致重傷。（翻攝臉書）

    2022/02/23 13:12

    〔即時新聞／綜合報導〕美國奧克拉荷馬州1歲男童傑傑（JJ Rodriguez）和手足在花園玩耍，遭到從鄰居家跑出來的5條比特犬攻擊，這名無反抗能力的幼童臉部被惡犬利牙撕毀，頭骨外露、下巴碎裂、牙齒被扯掉，肺部損毀無法自主呼吸。對此，多次被檢舉放任犬隻在外遊蕩的當事飼主回應，「我的狗從來沒有咬過我的小孩」。

    綜合外媒報導，傑傑與他的8個手足住在斯賓塞市，父親是家中唯一的經濟來源，20日下午2時許，傑傑和3個姊姊在花園裡玩，卻有5隻比特犬突然闖入並對傑傑發起攻擊；年僅1歲的傑傑無反抗能力，只能承受惡犬的撕咬，他的臉部被比特犬撕裂，頭骨外露，下巴碎裂、牙齒被扯落，傷勢只能用面目全非來形容。

    殘忍的攻擊畫面也嚇壞目擊者，事後驚駭地表示不忍再談此案；重傷的傑傑被送往醫院由7名醫師搶救，肺部受傷的他無法自主呼，醫師也坦言，就算傑傑接受手術，未來也很難恢復原本的容貌。

    目前傑傑尚在接受治療，而警方透露，肇事犬隻的飼主明休（Chad Minshew）在此案發生之前，就曾多次被投訴放任比特犬在外面遊蕩，「發生這種悲劇只是遲早的問題」，明休卻反嗆警方指控沒證據。

    其中1隻攻擊傑傑的比特犬已經在明休同意下於20日被撲殺，另外4隻命運尚未明朗，但面對這起案件，明休堅稱自己的狗很乖，抱怨自己的狗被撲殺讓他情緒崩潰，「我養那隻狗已經5年了，牠從來沒有展現攻擊性，我也有小孩，牠沒有對他們做過那種事」。

    美國奧克拉荷馬州1歲男童傑傑被5隻比特犬撕咬導致重傷。（翻攝臉書）

    美國奧克拉荷馬州1歲男童傑傑被5隻比特犬撕咬導致重傷。（翻攝臉書）

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