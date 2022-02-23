王毅一句話藏2大矛盾 外媒：凸顯中國外交「走鋼索」尷尬處境

中國外長王毅。（美聯社）

2022/02/23 15:55

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊正式進入烏東地區，美國總統拜登將此舉定調為侵略行為，外媒指出，這讓此前邀請俄國總統普廷出席北京冬奧開幕式的中國國家主席習近平陷入尷尬處境，並將當前北京的外交狀況形容為「走鋼索」。

《美國之音》刊文表示，中國外交部長王毅22日在與美國國務卿布林肯通話時，呼籲各界保持克制，透過對話談判緩和事態，進一步化解分歧。王毅接著表示，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的，即任何國家的合理安全關切都應得到尊重，而聯合國憲章的宗旨和原則應當得到維護。

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文章認為，王毅後段說法出現明顯矛盾，其中「任何國家的合理安全關切都應得到尊重」，是暗示普廷為維護俄國安全關切出兵有理，而後一句「聯合國憲章的宗旨和原則應當得到維護」則表明烏克蘭的主權與領土完整應得到維護。

《美國之音》分析指出，從中國外長王毅短短幾句發言中便存在明顯矛盾的情況來看，中國當局正夾在俄羅斯與西方世界之間，陷入兩面不是人的尷尬處境，一方面被迫對普廷表現出理解與道義之緣，另一方面又不願得罪關係緊張的美歐，呈現形同走鋼索的狀況。

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