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    普廷揮軍烏東盼恢復「帝國榮光」肯亞駐聯合國大使一句話嗆爆

    肯亞駐聯合國大使基馬尼（見圖）強烈譴責普廷進犯烏國的舉措。（圖擷取自@AmbMKimani推特）

    肯亞駐聯合國大使基馬尼（見圖）強烈譴責普廷進犯烏國的舉措。（圖擷取自@AmbMKimani推特）

    2022/02/23 16:28

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）派遣維和部隊進駐烏東，引發世界各國制裁及撻伐，而他先前曾稱「蘇聯瓦解是本世紀最大的地緣政治災難」，懷念帝國榮光的思維不在話下。對此，肯亞駐聯合國大使也以「非洲殖民」的歷史，強烈譴責普廷進犯烏國的舉措。

    根據美媒《NPR》報導，肯亞駐聯合國大使基馬尼（Martin Kimani）於美國時間21日發表談話時指出，俄國總統普廷拒絕以「外交手段」解決烏克蘭問題，打算訴諸軍事手段的做法，導致多邊主義（Multilateralism）的國際規範，瀕臨死亡。

    基馬尼警告，俄羅斯應該尊重烏克蘭原有的領土邊界，並以非洲數個曾遭西方國家殖民的歷史為例，強調「蘇聯」這個瓦解的帝國，若是死灰復燃，恐產生更多危險情況。

    有鑑於烏克蘭以前是蘇聯的領土，而普廷想恢復過往蘇聯的「帝國榮光」，重新收復烏國，這讓基馬尼語重心長地說：「與其以危險的懷舊感回顧歷史，建立國家，我們選擇看向未來，追求許多國家和人民都未知的偉大。」

    報導指出，基馬尼在任職聯合國之前，曾擔任肯亞政府的高級官員，負責打擊極端及恐怖主義，十分了解非洲過去的戰爭史。

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