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    俄羅斯與2烏東共和國建交 普廷：明斯克停火協議已失效

    俄羅斯公告，與烏東境內的頓內茨克共和國和盧甘斯克共和國建交。（美聯社，本報合成）

    俄羅斯公告，與烏東境內的頓內茨克共和國和盧甘斯克共和國建交。（美聯社，本報合成）

    2022/02/23 10:22

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯外交部22日公告，即日起與烏東境內的頓內茨克共和國和盧甘斯克共和國建交。俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）表示，烏克蘭與這2國簽署的明斯克停火協議早已失效。

    普廷21日宣布承認烏克蘭境內2個親俄分離主義勢力控制的頓內茨克共和國、盧甘斯克共和國為獨立實體，更下令派遣部隊進入當地「維和」。

    俄羅斯外交部22日聲明指出，根據普廷總統今年簽署的71號命令，俄羅斯從2月22日開始與頓內茨克共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克共和國（Lugansk People's Republic）建交，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）分別向2國外長拍發賀電。

    聲明說，俄羅斯旨在全面發展與頓內茨克、盧甘斯克合作關係，包括通過外交關係維護3國公民的利益，強化和平、地區穩定與安全。

    在此之前，俄國上議院「聯邦委員會」（Federation Council）成員22日一致投票同意，授權普廷在俄國境外動用軍隊，為出兵至烏克蘭敞開大門。

    普廷表示，在俄羅斯承認頓內茨克、盧甘斯克2國獨立的同時，烏克蘭與這2國簽署的明斯克停火協議早已失效，目前解決烏克蘭危機的最佳方法，就是基輔當局放棄加入北大西洋公約組織（NATO），並且貫徹中立理念。

    俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）表示，烏克蘭與頓內茨克共和國、盧甘斯克共和國簽署的明斯克停火協議早已失效。（圖擷取自克林姆林宮）

    俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）表示，烏克蘭與頓內茨克共和國、盧甘斯克共和國簽署的明斯克停火協議早已失效。（圖擷取自克林姆林宮）

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