日本疫情延燒 死亡暴增322例、刷新疫情以來新高紀錄

日本22日新增6萬9523例確診病例，死亡病例暴增322例死亡病例，刷新疫情以來最高單日記錄。示意圖。（美聯社）

2022/02/23 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續延燒；據最新統計，日本22日新增6萬9523例確診病例，死亡病例暴增322例死亡病例，刷新疫情以來最高單日記錄。

根據《NHK》報導，日本22日新增6萬9523例確診病例，死亡病例部分則增322例，為疫情以來首次單日新增超過300例，同時也刷新疫情以來最高紀錄，其中以大阪府新增63例死亡病例佔最多數。截至最新，日本全境累計確診病例達461萬9636例，累計死亡病例達2萬2355例。

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Omicron變異病毒株以超強傳染力著稱，在日本造成第6波疫情的同時，也將死亡病例數不斷拉升；又據《NHK》報導，今年起至本月22日止，已有3950人因武漢肺炎去世，較2021年夏天Delta變異病毒株為主的第5波疫情3073例死亡紀錄還高，同時也比第4波疫情的3483例也來得更高。

在第6波疫情中，死亡者多數是長者，雖然疫情起出在年輕人之間傳染，但後來在老人相關機構發生群聚感染，造成有重症化風險較高的老人染疫，進而釀成死亡病例數上升情況。

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