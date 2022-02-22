1630萬光年！ 天文學家發現宇宙最大星系

電波星系 Alcyoneus 的圖像，左下及右上兩片橘色的是電波瓣，上下長達1630萬光年。（圖擷取自推特Martijn Oei）

2022/02/22 15:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕宇宙中最大的星系究竟大到什麼程度？根據發表在《天文學與天體物理學》（Astronomy & Astrophysics）期刊的一項新研究，天文學家發現了直徑1630萬光年的星系，大約是地球所在銀河系（10.6萬光年）的153.77倍，打破人類的認知，是迄今為止發現的由單個星系創造的最大結構，也是已知宇宙中發現的最大天體之一。

據《Science alert》報導稱，這意味著人類現有太空飛行器從該結構的一端飛到另一端，大約需要1700億年的時間。

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這個星系名為「阿爾庫俄紐斯」（Alcyoneus），得名自希臘神話中遭大力神「海克力士」（Hercules）以石擊倒的巨人。

Alcyoneus星系在天文學分類中屬於「電波星系」，是在無線電波長上非常明亮的星系，核心包含超大質量黑洞，當物質落入黑洞時，它會以兩股電離電漿噴流形式從星系中心兩側釋放能量，可能是活躍星系核或類星體、耀變體，噴流傳播很遠一段距離後，尾端會擴散成巨大的電波瓣。

科學家目前還沒有搞懂的是，為何在一些星系中它們會增長到如此巨大的規模？Alcyoneus星系最早是在歐洲低頻陣列（LOFAR，一個干涉原理的觀測設備，由兩萬個無線電天線組成，分布於歐洲52個地點）中被識別出來的，透過去除干擾及校正光學畸變，最後得到了這張影像。

在此之前，所觀察到的電波星系，兩側電波瓣能達到200萬光年都已經相當大了，而該星系兩瓣的長度竟達到了500萬秒差距，意即1630萬光年。

相較之下，離銀河系最近的大型星系——仙女座星系，距離也不過才254萬光年。

科學家還發現，Alcyoneus是一個典型的橢圓星系，但令人感到意外的是，這個星系的總質量只有太陽的2400億倍，還不到銀河1/3。巨型射電星系的產生還是個未解之謎，天文學家至今仍不知道它們究竟是如何變得這麼大，很難想像單靠中心的超大質量黑洞就能產生如此巨大的噴流。

發現這個巨大星系，凸顯了我們對這些宇宙龐然大物的理解依然不足，但它可以成為科學家認識此類星系的途徑。

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