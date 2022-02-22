逐條反駁普廷聲明 美駐聯大使：就是在為戰爭製造藉口！

美國駐聯大使湯瑪斯-葛林斐德在聯合國安理會緊急會議中直言，普廷發布的「虛假聲明」，就是在為戰爭製造藉口。（歐新社）

2022/02/22 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）21日承認烏克蘭兩分離共和國的獨立地位，更下令俄軍進入烏東地區「維和」。聯合國安理會於紐約時間21日晚間召開緊急會議，美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）在會議中直言，普廷發布的「虛假聲明」，是在為戰爭製造藉口，宣稱俄軍將進入頓巴斯地區（Donbass）「維和」，更是無稽之談。

湯瑪斯-葛林斐德在會議中發表談話，表示普廷宣布承認頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Luhansk People's Republic）的獨立地位，但這兩地是烏克蘭的主權領土，只是2014年以來一直由「俄羅斯代理人」控制。普廷要在兩地部署俄軍，更稱俄軍是「維和人員」，湯瑪斯-葛林斐德說：「這根本是無稽之談，我們都知道他們實際上就是俄軍。」

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湯瑪斯-葛林斐德認為，俄羅斯此行徑違反國際法，攻擊做為聯合國會員的烏克蘭，同時也違反聯合國憲章。隨後更直言：「我們都不必猜測普廷的動機為何，今天他對烏克蘭發表一系列蠻橫聲明，就是在為戰爭找藉口！隨後還立刻宣布俄軍正進入頓巴斯地區。」

針對普廷聲稱烏克蘭正向西方國家尋求核武，湯瑪斯-葛林斐德強調這並不是事實，因為烏克蘭是目前全球4個自願放棄核武的國家之一，美國及盟友們無意向烏克蘭提供核武，烏克蘭也不想要核武。

至於普廷宣稱烏克蘭自古以來就是俄羅斯領土，湯瑪斯-葛林斐德認為，普廷希望世界回到過去，回到帝國殖民時期，現在世界其他地方都持續向前邁進，「現在不是1919年，而是2022年」，聯合國是依據非殖民化原則所建立，而不是「再殖民化」。

最後湯瑪斯-葛林斐德則強調：「此刻誰也不能袖手旁觀，我們必須明確指出，對烏克蘭的攻擊是對每個聯合國會員國的主權及聯合國憲章的攻擊，此舉會帶來迅速而嚴重的後果。」

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