俄大舉揮軍烏東「維和」英媒：聖彼得堡「歐冠決賽」恐生變

因應俄羅斯進犯烏克蘭東部親俄區，「歐冠決賽」恐移轉陣地至英國，圖為2020年歐洲國家盃標誌（右）及獎盃（左）。（路透）

2022/02/22 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）稍早簽署協議，承認烏克蘭東部2個親俄分離共和國是獨立實體，並下令俄軍進入烏東進行「維和行動」，此舉震驚全球，對此，除歐盟、北約及英國等西方國家宣布制裁外，也恐影響原將於5月在俄國聖彼得堡（Saint Petersburg）所舉行的歐冠決賽。

綜合外媒報導，普廷於俄羅斯時間21日簽署協議，承認烏克蘭東部的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）共和國獨立，隨即要求俄羅斯軍隊進入烏東頓巴斯區進行「維和行動」（Peacekeeping Mission），引發西方多國祭出制裁。

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根據《每日星報》獨家報導，今年的歐洲冠軍聯賽決賽（UEFA Champions League Final）原訂將於5月28日於俄羅斯聖彼得堡市的天然氣工業股份公司競技場（Gazprom Arena）舉行，但若俄國進犯烏克蘭，主辦方將被迫更換場館比賽。

報導指出，目前，外界將英國溫布利球場（Wembley Stadium）視為最有可能替代天然氣工業股份公司競技場，舉辦「歐冠決賽」的場館，倘若最終晉級決賽的為2支英國球隊，這種可能性將再提升。

據了解，「歐冠決賽」的舉辦城市能擁有超過6000萬英鎊（約新台幣22億）的商機。

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