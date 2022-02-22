為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》核動力巡洋艦升級將完成 俄船廠：將成俄軍最強水面艦

    「納希莫夫海軍上將號」將完成現代化改裝，2022年將交付俄海軍。圖為「納希莫夫海軍上將號」同型艦「彼得大帝號」（前方軍艦）。（美聯社）

    「納希莫夫海軍上將號」將完成現代化改裝，2022年將交付俄海軍。圖為「納希莫夫海軍上將號」同型艦「彼得大帝號」（前方軍艦）。（美聯社）

    2022/02/22 10:44

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯海軍持續對各大艦隊艦艇進行現代化改裝，服役至今已有30多年的「基洛夫級」巡洋艦近期也即將完成改裝。北德文斯克（Sevmash）造船廠表示，基洛夫級巡洋艦「納希莫夫海軍上將號」改裝升級完成後，將成為俄羅斯海軍最強的水面艦艇。

    根據俄羅斯《塔斯社》報導，基洛夫級巡洋艦是目前全球唯一使用核子動力的現役巡洋艦，排水量超過2萬噸，是全球僅次於航空母艦最大型的水面艦艇。「納希莫夫海軍上將號」自1988年底服役，1999年起就在北德文斯克造船廠進行維修及升級。

    北德文斯克造船廠於17日表示，「納希莫夫海軍上將號」的維修及改裝作業即將完成，預計在今年就會交付給海軍，「納希莫夫海軍上將號」完成改裝後將成為俄羅斯海軍最強大的水面艦艇。

    北德文斯克造船廠指出，「納希莫夫海軍上將號」改裝過程十分浩大，專家及工作人員安裝了超過5000件設備、超過100萬件各式物件、管線長度超過200公里、各式電纜長度更超過1800公里。為了提升打擊能力，「納希莫夫海軍上將號」將攜帶10組多功能艦載飛彈發射器，可發射「縞瑪瑙」（Oniks）」超音速反艦飛彈、「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈以及「鋯石」高超音速巡弋飛彈（Tsirkon）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》24俄艦出沒日本海！ 岸信夫：呼應烏克蘭軍事行動
    2022/02/15 18:53

    軍情動態》24俄艦出沒日本海！ 岸信夫：呼應烏克蘭軍事行動
    軍情動態》俄海軍與共軍「說再見」 5艘艦艇穿越對馬海峽北上
    2021/10/25 11:40

    軍情動態》俄海軍與共軍「說再見」 5艘艦艇穿越對馬海峽北上

    急須捐助！希望合唱團營運經費告急
    軍情動態》俄國艦隊在日本海實彈軍演 發射10枚飛彈全中靶
    2021/10/14 09:26

    軍情動態》俄國艦隊在日本海實彈軍演 發射10枚飛彈全中靶
    軍情動態》普廷今下令建造6艘艦艇 俄羅斯3造船廠同時開工
    2021/08/23 12:22

    軍情動態》普廷今下令建造6艘艦艇 俄羅斯3造船廠同時開工

    天冷吃薑母鴨後猝死！醫師曝一關鍵
    軍情動態》強化水下戰力 俄羅斯海軍年底前將接收3艘核潛艦
    2021/08/09 12:38

    軍情動態》強化水下戰力 俄羅斯海軍年底前將接收3艘核潛艦
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播