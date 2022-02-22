軍情動態》核動力巡洋艦升級將完成 俄船廠：將成俄軍最強水面艦

「納希莫夫海軍上將號」將完成現代化改裝，2022年將交付俄海軍。圖為「納希莫夫海軍上將號」同型艦「彼得大帝號」（前方軍艦）。（美聯社）

2022/02/22 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯海軍持續對各大艦隊艦艇進行現代化改裝，服役至今已有30多年的「基洛夫級」巡洋艦近期也即將完成改裝。北德文斯克（Sevmash）造船廠表示，基洛夫級巡洋艦「納希莫夫海軍上將號」改裝升級完成後，將成為俄羅斯海軍最強的水面艦艇。

根據俄羅斯《塔斯社》報導，基洛夫級巡洋艦是目前全球唯一使用核子動力的現役巡洋艦，排水量超過2萬噸，是全球僅次於航空母艦最大型的水面艦艇。「納希莫夫海軍上將號」自1988年底服役，1999年起就在北德文斯克造船廠進行維修及升級。

請繼續往下閱讀...

北德文斯克造船廠於17日表示，「納希莫夫海軍上將號」的維修及改裝作業即將完成，預計在今年就會交付給海軍，「納希莫夫海軍上將號」完成改裝後將成為俄羅斯海軍最強大的水面艦艇。

北德文斯克造船廠指出，「納希莫夫海軍上將號」改裝過程十分浩大，專家及工作人員安裝了超過5000件設備、超過100萬件各式物件、管線長度超過200公里、各式電纜長度更超過1800公里。為了提升打擊能力，「納希莫夫海軍上將號」將攜帶10組多功能艦載飛彈發射器，可發射「縞瑪瑙」（Oniks）」超音速反艦飛彈、「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈以及「鋯石」高超音速巡弋飛彈（Tsirkon）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法