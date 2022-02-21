普廷想藉瀕戰氛圍拖延？美前國安顧問：華府陷「狼來了」窘境

前白宮國安顧問波頓認為俄羅斯可能採取「邊緣政策」來拖延與烏邊境問題。（美聯社）

2022/02/21 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏情勢緊張，美國政府不斷釋出俄羅斯隨時發動進攻的警訊，甚至還透露確切侵略時間點。雖然不少專家認為拜登想藉此遏制俄國真的發動戰爭，不過前白宮國安顧問波頓（John Bolton）近日受訪時就表示，俄羅斯似乎有意利用瀕戰情勢迫使對手屈服，若華府不斷誇大俄軍進攻的迫切性，恐讓美方自己陷入「狼來了」窘境。

根據《國會山報》（The Hill）報導，曾於小布希及川普政府任職白宮國安顧問的波頓，近日接受美國電台WABC節目「770 AM」訪問時直言，俄羅斯與烏克蘭之間確實存在爆發熱戰的可能性，不過俄國總統普廷（Vladimir Putin）很有機會透過「邊緣政策」（Brinkmanship）來拖延與烏邊境問題，也就是以近乎要發動戰爭的情況，迫使對方屈服的一種戰略。

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波頓表示，現在的瀕戰情勢搞得各界人心惶惶，俄方說不定不用引發大規模衝突，就能贏得烏國控制權，直言普廷正在玩一場非常靈活的外交遊戲，目的就是為分裂北約。

針對美國一再釋出俄羅斯隨時發動進攻的警訊，波頓認為，拜登政府可能因為過去做出阿富汗撤軍此一災難性決定所造成的負面反彈，才過度誇大俄羅斯進攻的迫切性，擔心這反而讓華府陷入「狼來了」窘境。

波頓說，目前局勢普廷佔上風，美國及北約必須加大對俄羅斯的壓力，例如切斷俄德合作建設的「北溪天然氣2號管線」（Nord Stream 2），透過這類動作，施壓普廷停止入侵烏克蘭。

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