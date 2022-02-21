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    北京打壓行動地下化 法新社：香港公民團體備受威脅

    法新社報導指稱，北京為鎮壓異議2020年實施香港版國安法，對香港民主運動的鎮壓行動轉至「檯面下」，香港公民團體正被當局的報復陰影全面籠罩。（歐新社）

    法新社報導指稱，北京為鎮壓異議2020年實施香港版國安法，對香港民主運動的鎮壓行動轉至「檯面下」，香港公民團體正被當局的報復陰影全面籠罩。（歐新社）

    2022/02/21 21:35

    〔中央社〕秘密會面、耳語威脅和神秘電話——隨著中國對香港民主運動的鎮壓行動轉至「檯面下」進行，香港公民團體正被當局的報復陰影全面籠罩。

    長期以來香港一直擁有許多極為活躍的公民團體，過往，這些團體可以直言不諱地表達意見，並成為維權運動、工會動員和公民不服從行動的關鍵組織。

    法新社報導，北京為鎮壓異議而於2020年實施的香港國安法導致相關團體陷入嚴重困境，這類組織成員非常擔心其工作可能被列為犯罪行為。

    迄今為止，超過50個專研勞工、教育等問題的公民社會團體已宣布終止營運，或在相關人士被捕後被迫關門大吉。

    法新社採訪的5名知情人士透露，上述組織之所以主動關閉，大多是因為員工事前受到暗中威脅或恐嚇。

    報導指，相關警告通常由所謂「中間人」透過電話和訊息發出，這些中間人會在對話中透露他們對警告對象的個人生活瞭若指掌，也有些中間人會以面對面方式提出警告。

    經驗豐富的非政府組織工作人員馬里奧（Mario，化名）表示，去年夏天，他的多名同事曾從中間人那裡收到令人不安的警告。

    馬里奧指出，中間人「會告訴你不同版本的故事，但到了某個時刻，所有談話都會得出相同結論：你們必須關門」。

    在中間人首次聯絡後的1個月，馬里奧所屬組織隨即宣告關閉。

    「國安法」模糊不清的用語，加上中間人突如其來的警告，讓馬里奧這樣的人感覺他們面臨的長期監禁威脅變得極度真實。

    馬里奧說：「過去30年裡公民社會中發生的每件正常事情，現在都可能遭到政治報復。」

    目前關閉的組織包括香港最大工會、國際特赦組織（Amnesty International）香港辦事處，以及香港市民支援愛國民主運動聯合會（Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China，簡稱支聯會）。以往支聯會每年都會舉辦守夜活動，紀念1989年北京天安門廣場事件的受害者。

    香港特區行政長官林鄭月娥先前屢次否認港府蓄意打壓公民團體，並堅稱「我們尊重公民社會」。

    共產黨及其香港聯絡處則公開指責部分公民團體違法，還稱這些組織倒閉是「他們自己的選擇」。

    據報導，事實上，北京透過中間人私下傳遞訊息的做法早已行之有年。

    北京主要透過中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（簡稱「中聯辦」）發揮影響力。近年來中聯辦的諮詢功能日益重要，有時該單位也會召喚香港政界人士前往聽取中國官員的簡報。

    涉嫌違反國安法而遭通緝、目前流亡澳洲的香港前立法會議員許智（峰）（Ted Hui）表示，北京一向偏好透過「中間人」，來對付反對派人士。

    他說，直到2019年香港民主示威運動爆發前一年，這類會面都很常見，其目的主要是為當局收集決策情報。

    「不過，國安法頒布後，它變成一種恐嚇手段…他們可以暗中派出中間人，傳達政府不能公開傳達的訊息。」

    截至目前，香港已有160多人因國安法被捕，其中多數是反對派政治人物、記者，以及維權人士。除此之外，耳語威脅也一直是關閉異議組織的有效工具。

    一名維權人士康尼（Connie）說，她接到一通陌生人打來的電話，威脅她在某個期限前退出組織，「我們都太缺乏經驗，以致於許多人都在威脅下決定解散團體」。

    另名維權人士也說，自己收到一封冒充朋友所發的簡訊，警告他可能被捕，「如果那些大型組織…都無法倖免，我們又怎麼可能逃過一劫？」

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