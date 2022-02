北京打壓行動地下化 法新社：香港公民團體備受威脅

法新社報導指稱,北京為鎮壓異議2020年實施香港版國安法,對香港民主運動的鎮壓行動轉至「檯面下」,香港公民團體正被當局的報復陰影全面籠罩。(歐新社)

2022/02/21 21:35

〔中央社〕秘密會面、耳語威脅和神秘電話——隨著中國對香港民主運動的鎮壓行動轉至「檯面下」進行,香港公民團體正被當局的報復陰影全面籠罩。

長期以來香港一直擁有許多極為活躍的公民團體,過往,這些團體可以直言不諱地表達意見,並成為維權運動、工會動員和公民不服從行動的關鍵組織。

請繼續往下閱讀...

法新社報導,北京為鎮壓異議而於2020年實施的香港國安法導致相關團體陷入嚴重困境,這類組織成員非常擔心其工作可能被列為犯罪行為。

迄今為止,超過50個專研勞工、教育等問題的公民社會團體已宣布終止營運,或在相關人士被捕後被迫關門大吉。

法新社採訪的5名知情人士透露,上述組織之所以主動關閉,大多是因為員工事前受到暗中威脅或恐嚇。

報導指,相關警告通常由所謂「中間人」透過電話和訊息發出,這些中間人會在對話中透露他們對警告對象的個人生活瞭若指掌,也有些中間人會以面對面方式提出警告。

經驗豐富的非政府組織工作人員馬里奧(Mario,化名)表示,去年夏天,他的多名同事曾從中間人那裡收到令人不安的警告。

馬里奧指出,中間人「會告訴你不同版本的故事,但到了某個時刻,所有談話都會得出相同結論:你們必須關門」。

在中間人首次聯絡後的1個月,馬里奧所屬組織隨即宣告關閉。

「國安法」模糊不清的用語,加上中間人突如其來的警告,讓馬里奧這樣的人感覺他們面臨的長期監禁威脅變得極度真實。

馬里奧說:「過去30年裡公民社會中發生的每件正常事情,現在都可能遭到政治報復。」

目前關閉的組織包括香港最大工會、國際特赦組織(Amnesty International)香港辦事處,以及香港市民支援愛國民主運動聯合會(Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China,簡稱支聯會)。以往支聯會每年都會舉辦守夜活動,紀念1989年北京天安門廣場事件的受害者。

香港特區行政長官林鄭月娥先前屢次否認港府蓄意打壓公民團體,並堅稱「我們尊重公民社會」。

共產黨及其香港聯絡處則公開指責部分公民團體違法,還稱這些組織倒閉是「他們自己的選擇」。

據報導,事實上,北京透過中間人私下傳遞訊息的做法早已行之有年。

北京主要透過中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室(簡稱「中聯辦」)發揮影響力。近年來中聯辦的諮詢功能日益重要,有時該單位也會召喚香港政界人士前往聽取中國官員的簡報。

涉嫌違反國安法而遭通緝、目前流亡澳洲的香港前立法會議員許智(峰)(Ted Hui)表示,北京一向偏好透過「中間人」,來對付反對派人士。

他說,直到2019年香港民主示威運動爆發前一年,這類會面都很常見,其目的主要是為當局收集決策情報。

「不過,國安法頒布後,它變成一種恐嚇手段…他們可以暗中派出中間人,傳達政府不能公開傳達的訊息。」

截至目前,香港已有160多人因國安法被捕,其中多數是反對派政治人物、記者,以及維權人士。除此之外,耳語威脅也一直是關閉異議組織的有效工具。

一名維權人士康尼(Connie)說,她接到一通陌生人打來的電話,威脅她在某個期限前退出組織,「我們都太缺乏經驗,以致於許多人都在威脅下決定解散團體」。

另名維權人士也說,自己收到一封冒充朋友所發的簡訊,警告他可能被捕,「如果那些大型組織…都無法倖免,我們又怎麼可能逃過一劫?」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法