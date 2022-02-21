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    越南調降COVID-19篩檢費 PCR上限約新台幣600元

    一名衛生工作者在越南河內的越南共產黨代表大會會場對一名安保人員進行COVID-19採檢。（美聯社檔案照）

    一名衛生工作者在越南河內的越南共產黨代表大會會場對一名安保人員進行COVID-19採檢。（美聯社檔案照）

    2022/02/21 20:42

    〔中央社〕越南衛生部表示，COVID-19檢測試劑組應受穩定物價政策監管。官方近日再度公告最新的篩檢公定價，換算下來快篩不得超過約新台幣95元、PCR篩檢費上限為613元。

    越南官媒越通社（VNA）報導，越南衛生部針對國營公立醫院的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢「封頂價」做出新的調整，這項新規今天正式生效。

    根據越南衛生部所通報的COVID-19篩檢費用上限指出，調降後的快篩費用不能超過7萬8000越南盾（約新台幣95元），較先前便宜3成；PCR篩檢費用則從52萬下調為50萬1800越南盾（約新台幣約613元）。

    越南在COVID-19疫情期間爆發許多「趁疫打劫」的貪腐案，越亞科技公司（Viet A Tech）董事長兼總經理潘國越（Phan Quoc Viet）承認公司哄抬檢測試劑組價格並賄賂官員，不法所得達5000億越南盾（約新台幣6.1億元）。

    越南政府提倡「與病毒共存」，單日通報新增確診數自農曆年後不斷攀升，昨天更有超過4萬7000人染疫，寫下逾2年來新高紀錄。放眼越南全國，過去7天平均每天單日新增逾3萬7000人確診。

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