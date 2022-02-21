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    美疫情趨緩 專家︰73％人口已免疫 Omicron找不到可傳染者

    美國新增確診人數與住院病患穩定減少，疫情有明顯趨緩的跡象。圖為洛杉磯市民出門溜狗時，仍戴上口罩。（路透）

    美國新增確診人數與住院病患穩定減少，疫情有明顯趨緩的跡象。圖為洛杉磯市民出門溜狗時，仍戴上口罩。（路透）

    2022/02/21 17:46

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國單日武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診及住院人數持續下降，有傳染病專家認為，疫情趨緩可能是傳染力高的Omicron變種帶動群體免疫。估計美國73%人口已擁有對抗Omicron的免疫力，專家評估，到3月份，美國將因高百分比率的群體免疫而回歸正常社會狀態，但也有專家此持懷疑態度，認為疫苗覆蓋率還需加強。

    根據約翰霍普金斯大學統計，美國19日新增確診個案超過10萬，比起上個月16日的單日超過80萬例，已經大幅減少。美國疾病管制暨預防中心（CDC）公布數據，全美住院人數的7日平均數也明顯減少，1月下旬有14萬6534人，2月上旬已經降到8萬185人。

    據《美聯社》報導，美國華盛頓大學健康指標與評估研究所估計，Omicron疫情讓近8000萬美國人確診，但估計也讓全美73%的人對此毒株免疫，到3月中旬，此比率將增至80%，這會減少確診人數同時降低病毒擴散，整體而言能遏止另一波新疫情；專家表示，醫院重症部門可以稍微喘息。

    美國公衛專家對於確診數字減少表示樂觀，也認為COVID-19疫情可望逐漸從「全球大流行」（pandemic）走向「地區性流行」（endemic），但也有專家認為，美國疫苗覆蓋率還有待加強，加上近日多地解除防疫規定，目前不能對疫情掉以輕心。

    美國水牛城大學教授魯索（Thomas Russo）指出，會出現這個趨勢是因為Omicron病毒變異株開始找不到可以傳染的人。

    CDC數據顯示，全美已有76.1%符合資格者至少接種一劑疫苗，43.1%已接種加強針。

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