為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    不用捅鼻戳肛 南韓研發用漱口水早期檢測武肺

    南韓研發出可早期檢測武肺病毒的漱口水。（翻攝自KBS電視畫面，本報合成）

    南韓研發出可早期檢測武肺病毒的漱口水。（翻攝自KBS電視畫面，本報合成）

    2022/02/20 20:27

    〔編譯陳成良／綜合報導〕針對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的一般核酸檢測（PCR）與抗原快篩，大多採鼻咽採樣，棉棒侵入式篩檢方式，可能讓人感到疼痛等不適感，而部分入境中國的外籍人士，甚至被要求用「肛門拭子」的方式篩檢。不過南韓研究人員已開發出了可早期診斷武肺病毒的漱口水，未來不用捅鼻戳肛，就能快速篩檢。

    據《東亞日報》報導，韓國基礎科學支援研究院（KBSI）生物化學分析組責任研究員權約瑟與KBSI研究所企業Bio3S、全北大學醫院診斷檢查醫學科金達植教授，共同開發出這款稱為「V-Care」的漱口水，內含萃取自食用植物「刀豆」（Swordbean）某種特定成分，如果結合抗原快篩，不僅可以在短時間內檢查多數人，而且不用將棉棒戳進鼻子也能進行檢查。

    該研究團隊住意到，刀豆的特定成分能夠很好地去除附著在皮膚表面的COVID-19病毒。利用這一點，開發出了高濃度採集口腔病毒的漱口水，目前已進入了上市階段。

    研究人員解釋說，如果將V-Care漱口水與抗原快篩相結合，就可以輕易採集標本，以高準確度查明確診與否。相關臨床試驗的結果顯示，這種抗原快篩的準確度達到了97.8%。研究人團隊表示，「效果非常明顯，可以代替PCR」。相關研究結果10日刊登在《微生物光譜》國際期刊網路版上。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    南韓研發出可早期檢測武肺病毒的漱口水。（翻攝自KBS電視畫面）

    南韓研發出可早期檢測武肺病毒的漱口水。（翻攝自KBS電視畫面）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南韓連3天確診破10萬例 日增病例將上看13萬例
    2022/02/20 09:55

    南韓連3天確診破10萬例 日增病例將上看13萬例
    南韓單日確診增破10萬例！ 防疫措施將放寬、實名制不用掃
    2022/02/18 14:10

    南韓單日確診增破10萬例！ 防疫措施將放寬、實名制不用掃

    年後轉職這家房仲業錄取率不到一成
    又多93135例！ 南韓單日新增確診數再刷新高 重症數也提升
    2022/02/17 09:43

    又多93135例！ 南韓單日新增確診數再刷新高 重症數也提升
    Omicron使疫情走勢生變 南韓考慮放寬社交距離規範仍不變
    2022/02/15 17:02

    Omicron使疫情走勢生變 南韓考慮放寬社交距離規範仍不變

    讓你一秒入境日本 體驗日式偽旅行
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播