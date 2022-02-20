不用捅鼻戳肛 南韓研發用漱口水早期檢測武肺

南韓研發出可早期檢測武肺病毒的漱口水。（翻攝自KBS電視畫面，本報合成）

2022/02/20 20:27

〔編譯陳成良／綜合報導〕針對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的一般核酸檢測（PCR）與抗原快篩，大多採鼻咽採樣，棉棒侵入式篩檢方式，可能讓人感到疼痛等不適感，而部分入境中國的外籍人士，甚至被要求用「肛門拭子」的方式篩檢。不過南韓研究人員已開發出了可早期診斷武肺病毒的漱口水，未來不用捅鼻戳肛，就能快速篩檢。

據《東亞日報》報導，韓國基礎科學支援研究院（KBSI）生物化學分析組責任研究員權約瑟與KBSI研究所企業Bio3S、全北大學醫院診斷檢查醫學科金達植教授，共同開發出這款稱為「V-Care」的漱口水，內含萃取自食用植物「刀豆」（Swordbean）某種特定成分，如果結合抗原快篩，不僅可以在短時間內檢查多數人，而且不用將棉棒戳進鼻子也能進行檢查。

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該研究團隊住意到，刀豆的特定成分能夠很好地去除附著在皮膚表面的COVID-19病毒。利用這一點，開發出了高濃度採集口腔病毒的漱口水，目前已進入了上市階段。

研究人員解釋說，如果將V-Care漱口水與抗原快篩相結合，就可以輕易採集標本，以高準確度查明確診與否。相關臨床試驗的結果顯示，這種抗原快篩的準確度達到了97.8%。研究人團隊表示，「效果非常明顯，可以代替PCR」。相關研究結果10日刊登在《微生物光譜》國際期刊網路版上。

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南韓研發出可早期檢測武肺病毒的漱口水。（翻攝自KBS電視畫面）

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