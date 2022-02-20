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    日本昨新增8萬1621確診 9府縣病床使用率逼近臨界點

    日本連續5天新增超過200例死亡病例。（歐新社）

    日本連續5天新增超過200例死亡病例。（歐新社）

    2022/02/20 12:33

    〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，昨日新增8萬1621例確診、219例死亡。近期日本政府統計，為應對目前的第6波疫情，日本有共有9府縣的病床使用率逼近臨界點，日本政府對此祭出各項應對措施。

    綜合日媒報導，日本昨日新增8萬1621例確診，東京都及大阪府分別為單日新增確診數最多的前兩名。在死亡人數部分，昨日新增219例死亡，使得日本連5天單日新增超過200例死亡。目前日本累計確診數為442萬6691例，累計死亡病例為2萬1702例。

    目前第6波疫情持續新增確診者，也讓日本醫療資源受到影響。防疫對策小組去年11月研究第5波疫情時，得出武肺確診者在病床使用率方面的極限是醫院病床使用率的80％，若高於80％將對其他病患的病床使用權益產生排擠效應。

    日本內閣官房統計，截至2月17日共有9府縣的病床使用率達到70％以上，最高的是福岡縣，已經超越臨界點來到84％，其次是大阪府，也有高達83％。神奈川縣、山梨縣、愛知縣、滋賀縣、京都府、兵庫縣、奈良縣則在70%至80%不等。

    針對病床不足問題，日本政府祭出應對措施，包括讓症狀穩定的確診者出院，並確認療養第點，同時擴充長照設施等。

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