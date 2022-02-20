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    中國單日本土確診再破百！ 疫情多點開花 遍布北中南5省

    中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）最新疫情，19日新增確診195例，其中本土病例破百例。（彭博）

    中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）最新疫情，19日新增確診195例，其中本土病例破百例。（彭博）

    2022/02/20 10:15

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情19日新增確診195例，其中本土病例破百例，內蒙古疫情最為嚴重，江蘇蘇州、遼寧葫蘆島疫情也持續中。

    綜合中媒報導，2月19日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例195例。其中境外輸入病例94例（廣東32例，上海23例，江蘇13例，北京6例，福建4例，浙江3例，山東3例，甘肅3例，廣西2例，四川2例，天津1例，遼寧1例，湖北1例），含3例由無症狀感染者轉為確診病例（廣東2例，四川1例）；本土病例101例（內蒙古65例，其中呼和浩特市63例、包頭市2例；江蘇16例，均在蘇州市；遼寧9例，均在葫蘆島市；廣東8例，均在深圳市；雲南3例，均在紅河哈尼族彝族自治州）。

    中國單日本土確診再度破百例，疫情也多點開花，內蒙古、遼寧、江蘇、廣東、雲南都有本土確診出現，疫情也有向外擴散之虞，山西晉中表示，有5名從呼和浩特返回人員初檢陽性，已經開展應急處置工作。

    截至2月19日24時，中國現有確診病例1622例（重症病例7例），累計總確診數10萬7707例、4636人不治。

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