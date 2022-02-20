烏東「爆炸」19日近2000起 烏政府軍遭砲擊2死4傷

烏克蘭軍方表示，政府軍遭砲擊2死4傷。（美聯社）

2022/02/20 07:40

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰火一觸即發，烏克蘭軍方表示，週六一場軍事行動中，政府軍遭到親俄分裂分子砲擊，造成政府軍2死4傷。歐洲安全與合作組織（OSCE）指出，自18日開始，烏克蘭東部的「頓巴斯地區」（Donbass）砲擊和爆炸事件激增，19日更發生近2000起違反《明斯克協議》停火規定的砲擊事件。

根據《路透》報導，烏克蘭軍方指出，親俄分離主義份子動用重型火砲朝前線的30多個居住區開火，明顯違反停火協議。而19日在一次砲擊中，政府軍有2名士兵遭砲擊而亡，另有4人受傷。

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OSCE指出，烏東「頓巴斯地區」在俄羅斯2014年侵占克里米亞後，政府軍持續在頓巴斯地區的頓內茨（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）與親俄分離主義份子發生規模不一的衝突。OSCE表示，近期烏東砲擊事件激增，18日發生1400多起爆炸事件，19日更發生近2000起違反停火規定的砲擊事件。

前往德國參加慕尼黑安全會議的烏克蘭總統澤倫斯基指出，有報導指稱烏克蘭軍方發射砲彈到俄羅斯邊境地區的羅斯托夫（Rostov），澤倫斯基強調這都是不實報導，是俄方與親俄分子「正在炸毀他們身旁的東西」，呼籲西方國家不要等到俄羅斯入侵才對俄羅斯實施制裁。

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