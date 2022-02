拿希特勒對比杜魯道 馬斯克迷因玩過頭挨轟

馬斯克PO希特勒迷因諷刺杜魯道挨批。(法新社)

2022/02/18 09:46

〔即時新聞/綜合報導〕全球首富、特斯拉執行長馬斯克愛玩推特眾所皆知,時常在上頭分享迷因(網路梗圖),未料最近一篇PO文惹禍上身,因為他把加拿大總理杜魯道拿來和希特勒做比較,不久便把留言刪除。

綜合外媒報導,數位貨幣交易商「CoinDesk」在推特轉發一則加拿大政府壓制虛擬貨幣交易的新聞。馬斯克在底下回覆一張希特勒迷因,上頭寫著「不要再拿我和杜魯道比較了」(Stop comparing me to Justin Trudeau. I had a budget.)。但他在約12小時後將留言刪除。

馬斯克此舉引發網友批評,美國猶太委員會也發聲明譴責,「在社群媒體上用希特勒來表達觀點,再一次展現出馬斯克極度拙劣的判斷力。他必須停止這種令人無法接受的行為」、「馬斯克或許認為,用迷因拿杜魯道這位他不認同的政治人物,和屠殺數百萬人的獨裁者做比較沒什麼問題,但他錯了,絕不是他想的這樣。」

加拿大近期爆發卡車司機阻擋美加大橋,表達對政府要求司機須強制接種疫苗的不滿,但遭加國政府強力鎮壓。馬斯克則已公開表示過對卡車司機示威的支持。

