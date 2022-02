瓜地馬拉發生規模6.2強震！政府：截至目前已釀2死

2022/02/17 13:34

〔即時新聞/綜合報導〕中美洲國瓜地馬拉(Guatemala)西南部於2月16日凌晨傳出規模6.2的強震,震源深度為96公里,除了造成建築物屋頂坍塌、山崩,瓜地馬拉政府稍早指出,截至目前為止,已造成2人死亡。

根據《路透》報導,瓜地馬拉時間16日凌晨,瓜國西南部傳出規模6.2的地震,據歐洲地中海地震中心(EMSC)觀測顯示,此次震源深度為96公里、震央位於蒂基薩特鎮(Tiquisate)以東16公里。

從社群平台流出的照片顯示,強震發生後,落石與連根拔起的樹木,擋住了殖民城市安地瓜(Antigua Guatemala)的聯外道路,該市相當受到遊客歡迎。

截至當地時間16日上午8時30分,瓜地馬拉政府指出,此次地震已釀成2人死亡,女性死者居住在密斯果市(Mixco)、男性罹難者則居住於給薩帖南哥(Quetzaltenango)市,2位民眾皆死於心臟病發。

報導指出,蒂基薩特鎮為瓜地馬拉沿海平原的貧困區,該鎮周圍環繞著大型香蕉園,同時也有許多栽種棕櫚油的植物園,而這些香蕉及棕梠油收成後,都會出口到美國銷售。

Earthquake news! We were spared any physical or structural damage in our hotel in Antigua, others nearby weren't so fortunate. pic.twitter.com/spQlsC1RVa