瓜地馬拉發生規模6.2強震！政府：截至目前已釀2死

瓜地馬拉16日凌晨傳出規模6.2強震後，阿馬蒂特蘭鎮（Amatitlan）當地一處教堂毀損。（法新社）

2022/02/17 13:34

〔即時新聞／綜合報導〕中美洲國瓜地馬拉（Guatemala）西南部於2月16日凌晨傳出規模6.2的強震，震源深度為96公里，除了造成建築物屋頂坍塌、山崩，瓜地馬拉政府稍早指出，截至目前為止，已造成2人死亡。

根據《路透》報導，瓜地馬拉時間16日凌晨，瓜國西南部傳出規模6.2的地震，據歐洲地中海地震中心（EMSC）觀測顯示，此次震源深度為96公里、震央位於蒂基薩特鎮（Tiquisate）以東16公里。

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從社群平台流出的照片顯示，強震發生後，落石與連根拔起的樹木，擋住了殖民城市安地瓜（Antigua Guatemala）的聯外道路，該市相當受到遊客歡迎。

截至當地時間16日上午8時30分，瓜地馬拉政府指出，此次地震已釀成2人死亡，女性死者居住在密斯果市（Mixco）、男性罹難者則居住於給薩帖南哥（Quetzaltenango）市，2位民眾皆死於心臟病發。

報導指出，蒂基薩特鎮為瓜地馬拉沿海平原的貧困區，該鎮周圍環繞著大型香蕉園，同時也有許多栽種棕櫚油的植物園，而這些香蕉及棕梠油收成後，都會出口到美國銷售。

Earthquake news! We were spared any physical or structural damage in our hotel in Antigua, others nearby weren't so fortunate. pic.twitter.com/spQlsC1RVa — Dr María Inés de la Cruz （@Strobe_Lightly） February 16, 2022

強震發生後，落石與連根拔起的樹木，擋住了殖民城市安地瓜（Antigua Guatemala）的聯外道路。（圖擷取自@Strobe_Lightly推特）

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