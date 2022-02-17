樂團24歲主唱「吉他彈3下」突倒地 意外觸電慘死舞台上

24歲樂團男主唱阿吉亞爾演出到一半時慘死台上。（圖擷取自「pankdadevaneiraoficial」Instagram）

2022/02/17 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕巴西近期發生1起意外事故，1名24歲樂團男主唱演出到一半，一邊調音吉他一邊彈時，才彈到第3下，卻因為吉他突然漏電，當場觸電身亡；當地警方表示，已介入調查該場地相關工作人員。

綜合外媒報導，24歲阿吉亞爾（Luyan Lopes de Aguiar）是巴西樂團「Pankda de Vaneira」的主唱兼吉他手，12日團員們共同前往市鎮博爾雅（Sao Borja）演出到一半時，阿吉亞爾邊彈邊調音，彈第1至2下都未有徵兆，彈到第3下時他卻忽然痛得放聲尖叫，查覺情況有異，其他團員緊急關閉電原，同時嘗試把吉他拿走當下也感受到些微電流，不久後救護人員緊急替阿吉亞爾急救，卻因嚴重受傷，搶救不治。

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報導指出，阿吉亞爾與樂團成員已共同打拚3年，近期正努力準備新歌，卻不幸意外慘死舞台上，該樂團在社群平台「Instagram」發文哀悼，「沒有任何語言可以表達我們內心的痛苦，至少我們直到最後一刻都在一起，謝謝你帶給我們這些美好的回憶」。

當地警方表示，目前已將阿吉亞爾送往驗屍，並著手調查肇事環境與相關工作人員，漏電原因尚待釐清中。

Músico de 24 anos morre após receber descarga elétrica de guitarra em São Borja https://t.co/TaqOyojzUe #g1RS pic.twitter.com/lhIvNYAzMS — g1 RS （@g1rs） February 13, 2022

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