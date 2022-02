「台灣屬於中國」爭議延燒 法總統候選人澄清慘遭打臉

2022/02/17 10:29

〔即時新聞/綜合報導〕法國共產黨(PCF)總統候選人魯塞爾(Fabien Roussel)近日表示「台灣是中國的一部份」,引發各界撻伐。魯塞爾16日在推特上澄清對中國靠攏的態度,卻被學者引據打臉。

魯塞爾16日在推特上貼出15日在巴黎政治學院(Sciences Po)的演說影片,寫道「這幾天一直有人在這上面作文章:這就是我對中國議題的直接回應」。

他在影片中表示,停止偽善的行為,他在中國會見當地領導人時,他們坦誠相對,直接向對方說「一黨政體」不是他對民主的想法,「我們在這上面完全不同」。

魯塞爾接著說,中國買法國的工廠、港口、機場,如果他當選總統,這種事就不可能再發生。他還批評中國使用煤炭發電帶來污染,不滿雷諾集團(Renault)等產業外移到中國,法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)和波克瑞斯(Valerie Pecresse)等人都說「去吧,沒問題」,這些人都說中國人是體制對手,但還是繼續讓法國企業在中國生產。

對此,法國策略研究基金會(FRS)研究員波恩達茲(Antoine Bondaz)在推特上貼出魯塞爾2019年訪中召開的記者會與相關報導,當時魯塞爾不僅說中國是最努力對抗全球暖化的國家,還呼籲法國簽署中國的一帶一路備忘錄,「這是為法國工業辯護,拒絕中國在法國投資嗎?喔,是這樣嗎?」

