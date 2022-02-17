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    「台灣屬於中國」爭議延燒 法總統候選人澄清慘遭打臉

    法國共產黨（PCF）總統候選人魯塞爾（Fabien Roussel）16日在推特上澄清對中國靠攏的態度，但卻被學者引據打臉。（法新社資料照）

    法國共產黨（PCF）總統候選人魯塞爾（Fabien Roussel）16日在推特上澄清對中國靠攏的態度，但卻被學者引據打臉。（法新社資料照）

    2022/02/17 10:29

    〔即時新聞／綜合報導〕法國共產黨（PCF）總統候選人魯塞爾（Fabien Roussel）近日表示「台灣是中國的一部份」，引發各界撻伐。魯塞爾16日在推特上澄清對中國靠攏的態度，卻被學者引據打臉。

    魯塞爾16日在推特上貼出15日在巴黎政治學院（Sciences Po）的演說影片，寫道「這幾天一直有人在這上面作文章：這就是我對中國議題的直接回應」。

    他在影片中表示，停止偽善的行為，他在中國會見當地領導人時，他們坦誠相對，直接向對方說「一黨政體」不是他對民主的想法，「我們在這上面完全不同」。

    魯塞爾接著說，中國買法國的工廠、港口、機場，如果他當選總統，這種事就不可能再發生。他還批評中國使用煤炭發電帶來污染，不滿雷諾集團（Renault）等產業外移到中國，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和波克瑞斯（Valerie Pecresse）等人都說「去吧，沒問題」，這些人都說中國人是體制對手，但還是繼續讓法國企業在中國生產。

    對此，法國策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）在推特上貼出魯塞爾2019年訪中召開的記者會與相關報導，當時魯塞爾不僅說中國是最努力對抗全球暖化的國家，還呼籲法國簽署中國的一帶一路備忘錄，「這是為法國工業辯護，拒絕中國在法國投資嗎？喔，是這樣嗎？」

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