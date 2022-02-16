為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    不只取消防疫限制 丹麥打算「連疫苗也不打了」

    丹麥政府透露，未來幾週內將完全放棄疫苗接種計畫。圖為丹麥民眾今年1月在首都哥本哈根發起反疫苗遊行。（法新社）

    丹麥政府透露，未來幾週內將完全放棄疫苗接種計畫。圖為丹麥民眾今年1月在首都哥本哈根發起反疫苗遊行。（法新社）

    2022/02/16 17:53

    〔即時新聞／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續肆虐，但有不少國家開始採取「與病毒共存」模式。本月1日率先宣布取消所有防疫限制的丹麥，近日又宣布要在短期內完全放棄疫苗接種，「100％落實」與病毒共存，引發外界熱議。

    綜合外媒報導，丹麥去年9月就宣布取消所有防疫規定，但後來Omicron變種病毒來襲，無奈重啟部分限制；不過丹麥憑藉著超過8成的疫苗覆蓋率，加上重症率和死亡率明顯下降，即便先前每日確診數字居高不下，仍在今年2月1日再次宣布取消幾乎所有防疫措施。

    在各國觀察丹麥後續疫情狀況之際，丹麥政府又有新動作！丹麥國家衛生委員會在11日發出聲明，透露將在未來幾週內「結束」疫苗接種計畫，其中包括不向老年人口或染疫高風險族群接種第4劑疫苗、不向18歲以下人口施打加強針，預估最晚會在春季來臨前落實，目前還在討論，希望能在本月底就向外界宣布具體時間。

    早前丹麥宣布取消所有放疫限制時，政府就直言武肺「不再是嚴重的疾病」，總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）還說因為他們有疫苗這項「超級武器」，而今看來，丹麥似乎認為他們不再需要「超級武器」保護他們，不過丹麥政府也說，日後會持續關注疫情變化，若春季又爆發另一波疫情，會隨時撤銷此一決定。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    與病毒共存！挪威大解禁：免戴口罩 確診不隔離
    2022/02/12 20:02

    與病毒共存！挪威大解禁：免戴口罩 確診不隔離
    瑞典丹麥結束防疫 下一個英國
    2022/02/11 05:30

    瑞典丹麥結束防疫 下一個英國

    防範肺炎侵襲 疫苗對一家老小超重要？！
    丹麥解除防疫限制一週後 女王中鏢了
    2022/02/09 22:43

    丹麥解除防疫限制一週後 女王中鏢了
    確診數居高不下沒在怕！ 丹麥今起解除所有防疫限制
    2022/02/01 20:24

    確診數居高不下沒在怕！ 丹麥今起解除所有防疫限制

    五倍券新聞選自由 海霸王相關企業飯店隨你挑
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播