不只取消防疫限制 丹麥打算「連疫苗也不打了」

丹麥政府透露，未來幾週內將完全放棄疫苗接種計畫。圖為丹麥民眾今年1月在首都哥本哈根發起反疫苗遊行。（法新社）

2022/02/16 17:53

〔即時新聞／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續肆虐，但有不少國家開始採取「與病毒共存」模式。本月1日率先宣布取消所有防疫限制的丹麥，近日又宣布要在短期內完全放棄疫苗接種，「100％落實」與病毒共存，引發外界熱議。

綜合外媒報導，丹麥去年9月就宣布取消所有防疫規定，但後來Omicron變種病毒來襲，無奈重啟部分限制；不過丹麥憑藉著超過8成的疫苗覆蓋率，加上重症率和死亡率明顯下降，即便先前每日確診數字居高不下，仍在今年2月1日再次宣布取消幾乎所有防疫措施。

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在各國觀察丹麥後續疫情狀況之際，丹麥政府又有新動作！丹麥國家衛生委員會在11日發出聲明，透露將在未來幾週內「結束」疫苗接種計畫，其中包括不向老年人口或染疫高風險族群接種第4劑疫苗、不向18歲以下人口施打加強針，預估最晚會在春季來臨前落實，目前還在討論，希望能在本月底就向外界宣布具體時間。

早前丹麥宣布取消所有放疫限制時，政府就直言武肺「不再是嚴重的疾病」，總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）還說因為他們有疫苗這項「超級武器」，而今看來，丹麥似乎認為他們不再需要「超級武器」保護他們，不過丹麥政府也說，日後會持續關注疫情變化，若春季又爆發另一波疫情，會隨時撤銷此一決定。

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