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    全球何地還沒遭武肺「荼毒」？外媒揭「最派」原民小島面紗

    印度北森蒂納爾島（見圖），是目前全球少數仍是淨土，未遭武肺病毒入侵的地方。（資料照，美聯社）

    印度北森蒂納爾島（見圖），是目前全球少數仍是淨土，未遭武肺病毒入侵的地方。（資料照，美聯社）

    2022/02/16 16:10

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，導致超過4億人確診、584萬人死亡，不過，相較於去年因外援而破功，出現首例武肺各案的東加（Tonga），目前島上居住400位原住民的印度北森蒂納爾島（North Sentinel island）仍是淨土，未遭病毒入侵。

    根據英媒《每日星報》報導，自2020年武漢肺炎蔓延全球後，世界大多地方皆出現確診，不過，位於印度洋孟加拉灣、隸屬安達曼群島（Andaman Islands）的印度北森蒂納爾島，聲稱至今仍未遭武肺荼毒，而這個有著400人土著部落的小島，人們攻擊性很強，見到遊客就殺。

    2006年，有2名男子前往北森蒂納爾島附近的海域捕魚，卻遭島上的原住民殺死。而歷史紀錄也指出，他們曾向路過的飛機、直升機，丟擲石頭或射弓箭，意圖將其擊落，因此自1980年代末期，島上的原住民就幾乎不受外界打擾。

    儘管原住民們已在北森蒂納爾島上居住了超過6萬年，不過外界對他們的了解少之又少，也有部分外地人多次嘗試進入，一窺該島的神秘面紗。

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