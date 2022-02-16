為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本再添8萬多例 只花12天累計確診數再漲百萬累計破400萬例

    日本15日新增8萬4220例確診病例，新增236例死亡病例。示意圖。（美聯社）

    日本15日新增8萬4220例確診病例，新增236例死亡病例。示意圖。（美聯社）

    2022/02/16 09:54

    〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，據最新統計，日本15日新增8萬4220例確診病例，新增236例死亡病例，僅耗12天，累計確診數就從300萬例飆升到突破400萬例。

    根據《NHK》報導，日本15日統計，全國累計新增8萬4220例確診，另增236例死亡，為疫情以來最高單日新增死亡病例紀錄，高於2021年5月18日216例紀錄。各地區疫情仍以東京都新增1萬5525例確診病例居首，大阪府新增1萬2597例確診病例居次。

    截至最新，日本全境累計確診病例達407萬1289例，累計死亡病例則達2萬772例，從累計確診病例數達300萬例攀升至400萬例以上。據《NHK》統整，日本在2020年1月16日出現首例武漢肺炎病例，接著疫情開始擴大；日本第1波疫情在2020年春天出現，第2波疫情則出現於同年夏季，第3波疫情則以首都圈為中心擴大，在2020年底至2021年初造成嚴重影響。

    接著，疫情開始受到變異病毒株影響，第4波主要為Alpha變異病毒株，在2021年3月起以關西地區為中心擴散，第5波疫情則主要受Delta變異病毒株衝擊，在2021年8月6日將疫情累計病例數拉抬至100萬例以上，累計確診突破百萬例共耗時1年7個月。

    2022年以來，日本的主要病毒株被Omicron變異病毒株替換，累計確診數急速擴大，1月20日累計病例數就突破200萬大關，耗時2週，2月3日累計突破300萬例，接著僅耗12天，日本累計病例數便衝破400萬大關，足見Omicron變異病毒株強大傳染力。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台北京站接種疫苗2/18結束 北門站2/21起新增中型接種站
    2022/02/16 09:46

    台北京站接種疫苗2/18結束 北門站2/21起新增中型接種站
    又創新高！南韓單日90443例確診 比前1日爆增3萬多例
    2022/02/16 09:43

    又創新高！南韓單日90443例確診 比前1日爆增3萬多例

    台北燈會「強運藝人」花燈超吸金！
    桃機確診航警孫子也染疫 就讀幼兒園師生331人與家長須採檢
    2022/02/16 09:29

    桃機確診航警孫子也染疫 就讀幼兒園師生331人與家長須採檢
    疫苗接種率提高 3M示警今年口罩銷售成長將放緩
    2022/02/16 09:11

    疫苗接種率提高 3M示警今年口罩銷售成長將放緩

    過年年菜買太多不用怕 這樣冰剛剛好
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播