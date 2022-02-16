日本再添8萬多例 只花12天累計確診數再漲百萬累計破400萬例

日本15日新增8萬4220例確診病例，新增236例死亡病例。示意圖。（美聯社）

2022/02/16 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，據最新統計，日本15日新增8萬4220例確診病例，新增236例死亡病例，僅耗12天，累計確診數就從300萬例飆升到突破400萬例。

根據《NHK》報導，日本15日統計，全國累計新增8萬4220例確診，另增236例死亡，為疫情以來最高單日新增死亡病例紀錄，高於2021年5月18日216例紀錄。各地區疫情仍以東京都新增1萬5525例確診病例居首，大阪府新增1萬2597例確診病例居次。

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截至最新，日本全境累計確診病例達407萬1289例，累計死亡病例則達2萬772例，從累計確診病例數達300萬例攀升至400萬例以上。據《NHK》統整，日本在2020年1月16日出現首例武漢肺炎病例，接著疫情開始擴大；日本第1波疫情在2020年春天出現，第2波疫情則出現於同年夏季，第3波疫情則以首都圈為中心擴大，在2020年底至2021年初造成嚴重影響。

接著，疫情開始受到變異病毒株影響，第4波主要為Alpha變異病毒株，在2021年3月起以關西地區為中心擴散，第5波疫情則主要受Delta變異病毒株衝擊，在2021年8月6日將疫情累計病例數拉抬至100萬例以上，累計確診突破百萬例共耗時1年7個月。

2022年以來，日本的主要病毒株被Omicron變異病毒株替換，累計確診數急速擴大，1月20日累計病例數就突破200萬大關，耗時2週，2月3日累計突破300萬例，接著僅耗12天，日本累計病例數便衝破400萬大關，足見Omicron變異病毒株強大傳染力。

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