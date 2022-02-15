武肺病毒疑由中國實驗室外洩 科學家列出10大理由

圖為中國科學院武漢病毒研究所轄下生物安全等級最高的P4實驗室，被外界懷疑引爆武漢肺炎疫情的病毒最早可能從此外洩。（法新社）

2022/02/15 23:51

〔編譯陳成良／綜合報導〕自2020年初，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒全球肆虐開始，實驗室外洩理論一直被排除在病毒起源的早期論文之外。如今，隨著眾多內幕被揭露，病毒起源於武漢病毒研究所的理論，已不再被視爲一個陰謀，而是在科學界中獲得了更的關注，要求進一步調查。

事實上，據《福斯新聞》報導，上月曝光的美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）部分電子郵件，證明佛奇以及甫退休的美國國立衛生研究院（NIH）前院長柯林斯（Francis Collins），早就知道病毒可能是從中國武毒所洩漏的情況，而且可能已經過基因修改。而佛奇領導的國家過敏和傳染病研究所（NIAID），也疑曾資助中國從事改造病毒的「功能增益」研究。

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《福斯新聞》與幾位研究過COVID-19病毒起源的科學家和調查人員進行了交談，他們列出了10個理由，表明這場禍害全球的病毒大流行起源於武漢實驗室：

1） 未發現任何可能是中間宿主的動物，感染武肺病毒「 SARS-CoV-2」。

2）沒有任何大流行前感染的證據。

3）病毒的遺傳指紋是非常獨特，從未在天然冠狀病毒中觀察到。

4）病毒出現在人類身上時，已經「優化」成極具傳染性的版本。

5）武漢病毒研究所此前就在研究蝙蝠冠狀病毒，並從事改造病毒的「功能增益」（gain-of-function）研究。

6）中國不配合調查，使調查人員沒有完全進入實驗室，也沒有獲得全部數據。

7） 實驗室泄漏並非少見，因此不應該在大流行發生後，馬上排除這種可能性。

8）武漢病毒研究所的研究人員在社區感染爆發前就病倒了。

9）武漢病毒研究所與中國軍方進行祕密研究計畫。

10） 美國國衛院（NIH） 官員和相關人員，透過精心安排的努力（orchestrated effort），迅速反駁實驗室外洩理論。

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美國首席防疫專家佛奇遭質疑涉助中國改造病毒、隱匿疫情。（美聯社）

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