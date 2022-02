軍情動態》巴西改訂22架KC-390運輸機 預計2034年交付

2022/02/14 14:25

〔即時新聞/綜合報導〕巴西空軍(Brazilian Air Force,BAF)於2010年7月宣布與巴西航空工業公司(Embraer)締約,將購入28架中型KC-390多用途運輸機,不過近日Embraer宣布,雙方將修正合約,未來僅會交付巴國空軍22架KC-390機種,預計將於2034年前全數完成移交。

綜合外媒報導,2010年7月21日,巴西航空工業公司於英國「法恩堡航空展」(Farnborough International Airshow)宣布,將與該國空軍簽訂契約,出售28架中型KC-390軍用運輸機,該機至多能載重高達19噸的貨物及後勤補給品。

不過,Embraer公司本月9日透過《聲明稿》宣布,其已和巴西空軍達成協議,雙方將修訂2010年7月所公布的合約內容,將原應交付的28架KC-390運輸機數量下修至22架,而交機期程預定將持續至2034年止,且新機生產速度,將配合BAF的預算做長期規劃。

KC-390運輸機除具備空中加油的能力外,還能進行人道主義支援、醫療後送、搜索救援與運送貨物、軍隊等任務,功用廣泛,過去也曾在人道任務中,成功協救巴西民眾;同時,KC-390也曾出動值勤,打擊武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19),並支持黎巴嫩與海地難民營救工作。

#Embraer informs that it has reached an agreement with the @fab_oficial related to the contractual discussion regarding the order for the multi-mission aircraft #KC390. Read full communiqué: https://t.co/yBMugwghBx #WeAreEmbraer pic.twitter.com/oaFHOpdqyW