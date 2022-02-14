軍情動態》巴西改訂22架KC-390運輸機 預計2034年交付

巴西航空工業公司（Embraer）宣布，巴西空軍先前訂購的28架KC-390運輸機，將下修為22架，預計2034年前交付。（歐新社）

2022/02/14 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕巴西空軍（Brazilian Air Force，BAF）於2010年7月宣布與巴西航空工業公司（Embraer）締約，將購入28架中型KC-390多用途運輸機，不過近日Embraer宣布，雙方將修正合約，未來僅會交付巴國空軍22架KC-390機種，預計將於2034年前全數完成移交。

綜合外媒報導，2010年7月21日，巴西航空工業公司於英國「法恩堡航空展」（Farnborough International Airshow）宣布，將與該國空軍簽訂契約，出售28架中型KC-390軍用運輸機，該機至多能載重高達19噸的貨物及後勤補給品。

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不過，Embraer公司本月9日透過《聲明稿》宣布，其已和巴西空軍達成協議，雙方將修訂2010年7月所公布的合約內容，將原應交付的28架KC-390運輸機數量下修至22架，而交機期程預定將持續至2034年止，且新機生產速度，將配合BAF的預算做長期規劃。

KC-390運輸機除具備空中加油的能力外，還能進行人道主義支援、醫療後送、搜索救援與運送貨物、軍隊等任務，功用廣泛，過去也曾在人道任務中，成功協救巴西民眾；同時，KC-390也曾出動值勤，打擊武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），並支持黎巴嫩與海地難民營救工作。

#Embraer informs that it has reached an agreement with the @fab_oficial related to the contractual discussion regarding the order for the multi-mission aircraft #KC390. Read full communiqué: https://t.co/yBMugwghBx #WeAreEmbraer pic.twitter.com/oaFHOpdqyW — Embraer （@embraer） February 9, 2022

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