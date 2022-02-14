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    紐約市治安糟！市長竟扯「說唱」與「川普」都應從網路下架

    本月3日，美國總統拜登（右）親赴紐約市與市長亞當斯（左）討論市內槍枝犯罪等問題。（美聯社）

    本月3日，美國總統拜登（右）親赴紐約市與市長亞當斯（左）討論市內槍枝犯罪等問題。（美聯社）

    2022/02/14 11:25

    〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨籍甫上任的紐約市長亞當斯 （Eric Adams）儘管曾在市警局（NYPD）任職逾20年，但就任至今，市內狀況並不穩定，上個月更有2名警官殉職。對此，他除了向總統拜登要求預算打擊犯罪外，還將治安敗壞的原因歸咎在社群媒體上流行的「說唱音樂」。

    綜合外媒報導，紐約市警察莫拉（Wilbert Mora）及他的同事利維拉（Jason Rivera），於美國時間1月21日，獲報前往市內哈林區（Harlem）處理家暴案件，未料抵達現場後，遭到報案女性的兒子槍擊，兩人緊急送醫治療後，接連宣告不治。

    對此，紐約市長亞當斯先前曾說，為了對抗如同「疫情」般大規模流行的街頭槍枝犯罪，他已向總統拜登要求，盼政府能提供足夠的資金，協助市內打擊犯罪，而這項規劃，至少需要15億美元（約新台幣418億元），以便追溯犯罪槍枝來源。

    而本月11日，亞當斯於公開談話時表示：「因為前總統川普大放厥詞，我們將他從推特上拉了下來，但是，我們卻允許展示槍枝、暴力的音樂在（社群平台）上傳播，我們允許它留在網站上。」

    而亞當斯所指的，正是由鑽頭音樂（Drill Music）所延伸出來的「鑽頭說唱」（Drill Rap），這是種聚焦在各派藝術家威脅及世仇的「暴力音樂」類型，他自己也是聽替饒舌歌手Jay-Z工作的兒子分享之後，才知道這種音樂。

    亞當斯表示，看完兒子傳給他「鑽頭說唱」的影片後，他認為，社群上流傳這類資訊，令人擔憂，除了強調社群公司應負起公民及企業責任外，也將召集公司負責人，進行會商。

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