紐約市治安糟！市長竟扯「說唱」與「川普」都應從網路下架

2022/02/14 11:25

〔即時新聞/綜合報導〕美國民主黨籍甫上任的紐約市長亞當斯 (Eric Adams)儘管曾在市警局(NYPD)任職逾20年,但就任至今,市內狀況並不穩定,上個月更有2名警官殉職。對此,他除了向總統拜登要求預算打擊犯罪外,還將治安敗壞的原因歸咎在社群媒體上流行的「說唱音樂」。

綜合外媒報導,紐約市警察莫拉(Wilbert Mora)及他的同事利維拉(Jason Rivera),於美國時間1月21日,獲報前往市內哈林區(Harlem)處理家暴案件,未料抵達現場後,遭到報案女性的兒子槍擊,兩人緊急送醫治療後,接連宣告不治。

對此,紐約市長亞當斯先前曾說,為了對抗如同「疫情」般大規模流行的街頭槍枝犯罪,他已向總統拜登要求,盼政府能提供足夠的資金,協助市內打擊犯罪,而這項規劃,至少需要15億美元(約新台幣418億元),以便追溯犯罪槍枝來源。

而本月11日,亞當斯於公開談話時表示:「因為前總統川普大放厥詞,我們將他從推特上拉了下來,但是,我們卻允許展示槍枝、暴力的音樂在(社群平台)上傳播,我們允許它留在網站上。」

而亞當斯所指的,正是由鑽頭音樂(Drill Music)所延伸出來的「鑽頭說唱」(Drill Rap),這是種聚焦在各派藝術家威脅及世仇的「暴力音樂」類型,他自己也是聽替饒舌歌手Jay-Z工作的兒子分享之後,才知道這種音樂。

亞當斯表示,看完兒子傳給他「鑽頭說唱」的影片後,他認為,社群上流傳這類資訊,令人擔憂,除了強調社群公司應負起公民及企業責任外,也將召集公司負責人,進行會商。

“We pulled Trump off Twitter … yet we are allowing music displaying of guns, violence.”



— NYC Mayor Eric Adams (D), after his son sent him drill rap videos, says he will try to get the videos banned from social media. pic.twitter.com/ATGmhpi4Bo