籲社群媒體對抗恐怖主義 G20發聲明

2019-06-29 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕G20峰會於今（29日）落幕，參與國共同提出「大阪宣言」，宣示對未來全球經濟發展的目標，其中一項聲明由澳洲總理莫里森（Scott Morrison）推動，為對抗恐怖主義，避免恐怖組織恣意使用媒體，各國政府須要求社群媒體公司，將暴力相關的貼文立即撤下。

紐西蘭基督城（Christchurch）今年3月15日發生一起造成50人死亡的恐怖攻擊，兇手在犯案過程中在臉書開直播，儘管官方立刻將影片下架，仍有民眾在網路上分享備份影片。為防止類似事件再度發生，莫里森發起倡議，要求社群媒體控管資訊流通，並受到多國領袖支持。

綜合媒體報導，為遏止恐怖主義在社群媒體蔓延，聲明要求各大平台，如臉書（Facebook）、谷歌（Google）及推特（Twitter）等企業，需阻止網路上出現與暴力及恐怖主義有關的訊息，希望全球各個組織與機構，以更高的標準，積極過濾線上不適宜觀看的內容。

莫里森成功說服多國領袖支持他的倡議，包含日本、法國、德國、加拿大及歐盟等參與國家與機構的領導者，都對聲明的內容取得共識。儘管這項聲明不具法律效力，無法限制企業的實質行為，但仍希望對於不受規範的網路業者，當地政府能夠設法做出影響。

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