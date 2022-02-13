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    不是不報！「電郵門」希拉蕊暗諷「馬桶沖沖樂」川普

    美國前總統川普被爆在任內把文件丟白宮馬桶沖掉後，2016年美國總統大選時因電郵門而被川普狂電的希拉蕊，立刻透過募款棒球帽反將一軍。圖為兩人當年在總統候選人電視辯論中爭鋒相對。（美聯社）

    美國前總統川普被爆在任內把文件丟白宮馬桶沖掉後，2016年美國總統大選時因電郵門而被川普狂電的希拉蕊，立刻透過募款棒球帽反將一軍。圖為兩人當年在總統候選人電視辯論中爭鋒相對。（美聯社）

    2022/02/13 19:49

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國2016年民主黨總統候選人、前國務卿希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）熬了多年終於有機會報一箭之仇，反虧當年在選戰中頻拿她涉及的「電郵門」作文章的前總統川普（Donald Trump），因為川普日前也被爆不當處置重要的公務文件，除了卸任後把文件帶走，執政時還定期把文件丟入白宮馬桶沖掉。

    希拉蕊11日在臉書與推特上推銷她成立的非營利組織Onward Together的募款棒球帽時說，值此「閨密節」（Galentine's Day，2月13日，出自電視影集，指單身女提前與閨密過西洋情人節）以及川普把文件丟進白宮馬桶沖掉的新聞曝光之際，Onward Together商店現在推出特殊限量版棒球帽。該po文附上一張希拉蕊多年前還是第一夫人時的照片，照片中的希拉蕊原本戴著美國職棒大聯盟洋基隊的帽子，但如今帽子上的文字卻變成「但她的電子郵件」（But Her Emails）。

    「但她的電子郵件」被視為轉移主題或焦點的託辭，川粉藉由指控希拉蕊的電郵門醜聞，來忽略或規避川普本身所涉及的問題；希拉蕊如今在募款帽子上印上這句話，有諷刺川普這回為了擺脫文件沖馬桶爭議，大概又會把電郵門拿出來當擋箭牌。川普已否認曾把文件丟入白宮馬桶沖掉。

    川普除了在一本預定今年10月出版的新書中被爆料把文件丟馬桶沖掉，日前還被媒體踢爆疑似違反「總統記錄法」，卸任後帶走15箱應轉交給美國國家檔案與紀錄管理局的文件，檔案局直到上月才從川普位於佛州的佛州海湖莊取回這些文件。

    至於電郵門則是希拉蕊在擔任國務卿期間，以私人伺服器的個人電郵帳號處理公務，有違規之嫌並因此遭到調查，但最後未被控罪。電郵門相關調查適逢2016年總統大選，當時代表共和黨問鼎白宮的川普在競選場合中頻拿電郵門作文章，經常帶領川粉高喊「把她關起來」（Lock Her Up）。

    一頂要價30美元（台幣約843元）的黑色「但她的電子郵件」棒球帽目前已售罄，32美元（台幣約899元）的海軍藍版則還能預購，但要到3月7日那週才能出貨。

    希拉蕊在川普被踢爆曾把文件沖馬桶後，立刻推出印有「但她的電子郵件」字樣的棒球帽為她成立的非營利組織募款。（圖擷取自希拉蕊推特）

    希拉蕊在川普被踢爆曾把文件沖馬桶後，立刻推出印有「但她的電子郵件」字樣的棒球帽為她成立的非營利組織募款。（圖擷取自希拉蕊推特）

    黑色的「但她的電子郵件」棒球帽已銷售一空。（圖截取自Onward Together官網）

    黑色的「但她的電子郵件」棒球帽已銷售一空。（圖截取自Onward Together官網）

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