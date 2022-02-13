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    武漢肺炎》香港確診病例4％不足4歲 兒童重症恐陸續浮現

    香港武漢肺炎疫情持續升溫，圖為12日當地擴大採檢。（法新社）

    香港武漢肺炎疫情持續升溫，圖為12日當地擴大採檢。（法新社）

    2022/02/13 19:37

    〔中央社〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情繼續蔓延，衛生防護中心表示，當地第5波疫情中，有4%確診病例是4歲或以下幼童，與以往疫情只有很少數兒童感染的情況不同。其中一名一採陽性的3歲女童當前情況危殆。

    綜合港媒報導，醫院管理局總行政經理李立業在記者會上說，一名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）一採陽性的3歲女童情況危殆，正在兒童醫院兒童「深切治療部」（加護病房）留醫，本身沒有其他大病。

    香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上表示，據分析第5波疫情的個案年齡，至今有約4%病人屬於4歲或以下。由於香港此前4波疫情甚少兒童個案，因此難作比較。

    香港衛生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，兒童患重症個案會陸續浮現，主要由於4歲或以下幼童未接種疫苗，及在過去2至3年無機會接觸人類冠狀病毒，因此沒有免疫力。

    劉宇隆表示，幼童感染後的病徵較成人多及複雜，例如呼吸急促、手腳冰冷、嘔吐等，屬危險病徵。兒童隔離病床已接近飽和，若確診兒童未能即時送入醫院診治，家長切勿恐慌。

    他說，希望港府盡快將科興疫苗的接種年齡降至3歲，現階段「應用好內地資源，提高接種疫苗能力」，包括安排為幼童打針。

    香港一名4歲男童11日凌晨被發現嘔吐後昏迷，經送醫搶救後不治。這名男童對COVID-19呈陽性反應，Ct值僅20，病毒含量高，是香港爆發疫情以來首名染疫死亡的兒童，也是年紀最小的離世患者。

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