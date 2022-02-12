香港不排除封城？ 向中央求援後宣布：堅持「清零」

香港疫情惡化，政務司長李家超與北京官員會商求援後，表明目前無封城計畫。圖為香港下令倉鼠安樂死防堵變種病毒，官方人員全副武裝稽查寵物店。（路透）

2022/02/12 23:35

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在農曆年後急劇惡化，12日新增1514起確診，再創單日最高紀錄，更出現首例兒童染疫死亡。衛生防護中心總監徐樂堅說，不排除封城；不過，政務司長李家超與北京官員會商求援後，12日晚間表明目前無封城計畫。

由於確診數屢創新高，衛生署衛生防護中心總監徐樂堅12日在記者會上說，現在是疫情發生2年來「最嚴峻的一場戰鬥」，正與病毒「打硬仗」，若當前措施仍無法達到效果，不排除採取更嚴厲的措施，包括將某些地方停頓，甚至封城。

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政務司長李家超在深圳與國務院港澳事務辦公室等中央、地方官員會商後，12日晚間召開記者會說明協商結果，「現階段沒有封城計畫」，「動態清零」抗疫策略，仍是保障市民生命和醫療設施運作的最有效方法。

李家超指出，中央全力支持香港採取一切措施，遏制疫情，對於港府提出的協助增加檢測量能、隔離設施、協助病理檢查、提供快篩試劑、口罩等抗疫物資5大請求，「原則上全面接受」，將組成專門小組協助解決相關問題，也將充分確保香港生鮮食物、生活必需品的供應。

香港12日新增的1514起確診中，1509起為本土病例；另外初篩陽性的「初步確診」病例超過1500起。新增3起死亡，包括一名4歲男童，是香港首例兒童染疫死亡。

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