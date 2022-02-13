武漢肺炎》香港疫情不受控！日增1347確診 公立醫院嚴重超載

香港武漢肺炎疫情仍未受控，連日新增確診都逾千人，圖為12日當地居民接受採檢。（法新社）

2022/02/13 19:08

〔中央社〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情未受控，今天仍新增確診1347例。醫院管理局表示，目前病例數字已嚴重超出公立醫院負荷，會優先安排病情嚴重、長者及兒童病人入院。

香港媒體中午引述消息，截至12日晚間，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）累計一採陽性病例超過3000例。

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綜合港媒報導，衛生防護中心公布，香港今天新增確診1347例，其中境外移入僅2例，其餘都是本土病例。本週已有超過4天新增確診突破1000例。另外，一採陽性則達約2000例。

醫院管理局總行政經理李立業在記者會上說，目前確診和一採陽性病例數目嚴重超出公立醫院容量，隔離病床已經飽和。為確保醫療系統和緊急服務不會崩潰，會實施新的確診病人分流措施，隔離病床會預留給病情嚴重、長者及兒童確診病人，優先安排這3類病人入院。

李立業坦承，估計目前仍然有數以千計的確診病人留在社區，等候入院，這一情況並不理想。但在危急關頭，必須將有限資源留給長者和兒童等更有需要的病人。他並呼籲，較年輕及病情輕微的病人，暫時在家耐心等候，不要恐慌，政府會盡量透過電話支援他們的需要。

他又指出，醫管局會大幅減少非緊急服務，包括預約檢查和診症。如果疫情進一步惡化，不排除會暫停醫院常規服務，將部分醫院轉成集中接受確診病人。政府會爭取短期內大幅增加隔離病床。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上說，確診病例每2至3日便增加一倍，反映Omicron變種病毒的高傳染力。最近病例集中在深水埗、沙田及屯門。

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