為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》香港疫情不受控！日增1347確診 公立醫院嚴重超載

    香港武漢肺炎疫情仍未受控，連日新增確診都逾千人，圖為12日當地居民接受採檢。（法新社）

    香港武漢肺炎疫情仍未受控，連日新增確診都逾千人，圖為12日當地居民接受採檢。（法新社）

    2022/02/13 19:08

    〔中央社〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情未受控，今天仍新增確診1347例。醫院管理局表示，目前病例數字已嚴重超出公立醫院負荷，會優先安排病情嚴重、長者及兒童病人入院。

    香港媒體中午引述消息，截至12日晚間，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）累計一採陽性病例超過3000例。

    綜合港媒報導，衛生防護中心公布，香港今天新增確診1347例，其中境外移入僅2例，其餘都是本土病例。本週已有超過4天新增確診突破1000例。另外，一採陽性則達約2000例。

    醫院管理局總行政經理李立業在記者會上說，目前確診和一採陽性病例數目嚴重超出公立醫院容量，隔離病床已經飽和。為確保醫療系統和緊急服務不會崩潰，會實施新的確診病人分流措施，隔離病床會預留給病情嚴重、長者及兒童確診病人，優先安排這3類病人入院。

    李立業坦承，估計目前仍然有數以千計的確診病人留在社區，等候入院，這一情況並不理想。但在危急關頭，必須將有限資源留給長者和兒童等更有需要的病人。他並呼籲，較年輕及病情輕微的病人，暫時在家耐心等候，不要恐慌，政府會盡量透過電話支援他們的需要。

    他又指出，醫管局會大幅減少非緊急服務，包括預約檢查和診症。如果疫情進一步惡化，不排除會暫停醫院常規服務，將部分醫院轉成集中接受確診病人。政府會爭取短期內大幅增加隔離病床。

    衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上說，確診病例每2至3日便增加一倍，反映Omicron變種病毒的高傳染力。最近病例集中在深水埗、沙田及屯門。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    又有跨境司機確診 香港食品供應鏈雪上加霜
    2022/02/13 16:11

    又有跨境司機確診 香港食品供應鏈雪上加霜
    病毒謠言趁香港疫情惡化又瘋傳 遭冒名學者急澄清：假的
    2022/02/13 00:35

    病毒謠言趁香港疫情惡化又瘋傳 遭冒名學者急澄清：假的

    日本人吃不胖的都市傳說 就靠這一味
    香港不排除封城？ 向中央求援後宣布：堅持「清零」
    2022/02/12 23:35

    香港不排除封城？ 向中央求援後宣布：堅持「清零」
    香港武肺疫情創新高！單日新增1514例確診、3人病死
    2022/02/12 17:25

    香港武肺疫情創新高！單日新增1514例確診、3人病死
    香港疫情升溫 近4分之1銀行暫停營運
    2022/02/12 13:59

    香港疫情升溫 近4分之1銀行暫停營運
    武漢肺炎》香港+1325再創新高 官方警告疫情「尚未到頂」
    2022/02/11 18:52

    武漢肺炎》香港+1325再創新高 官方警告疫情「尚未到頂」
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播